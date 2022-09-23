Fox News: гендерное разнообразие — учащимся академии ВВС США предложили отказаться от «мамы» и «папы»

Студентов академии ВВС США в Колорадо призывают использовать в своей речи гендерно-нейтральные термины. Среди прочего учащимся советуют воздерживаться от таких слов, как «мама» и «папа», а также употреблять «партнёр», говоря о своём парне или своей девушке, сообщает Fox News.

Академия ВВС США в Колорадо инструктирует кадетов использовать термины, которые «включают все гендеры». При этом учащимся советуют воздерживаться от таких слов, как «мама» и «папа», сообщает Fox News.

В распоряжении канала оказалась слайд-презентация под названием «Разнообразие и инклюзивность: что это такое, почему это важно и что мы можем сделать». Её авторы призывают курсантов использовать «гендерно-нейтральные» выражения при описании людей.

«Во главе некоторых семей находятся родители-одиночки, бабушки и дедушки, приёмные родители, две мамы, два папы и т. д. Вместо слов «мама и папа» используйте «родитель или опекун», — говорится в презентации.

Её составители также призывают кадетов избегать слова, которые не включают «все гендерные аспекты». В частности, им рекомендуют употреблять слова «партнёр» вместо «парень или девушка», обращают внимание Fox News.

Документами с каналом поделился «зелёный берет» и ветеран афганской войны Майк Уолтц, в который в настоящий момент представляет в конгрессе штат Флориду. По словам политика, эти материалы встревожили курсантов.

«С тех самых пор, как она появилась, в армии существует традиция получать письма от мамы и папы или от парня и девушки. Теперь мы предписываем каждому курсанту, поступающему в ВВС, не говорить «мама» и «папа», не говорить «парень» или «девушка» и продвигаем подобный гендерный нейтралитет», — сказал Уолтц в интервью Fox News, добавив, что руководство Вооружённых сил должны быть обеспокоены подобным положением дел.

Примечательно, что колорадская академия также предлагает «Программу разнообразия и инклюзивности кадетского крыла». Её выпускникам выдается фиолетовая веревочка, которую они носят на левом плече, тем самым демонстрируя, что они могут «давать учащимся советы по вопросам разнообразия».

Структура этой программы вызывает наибольшие опасения Уолтца. На его взгляд, она создаёт «отдельную параллельную командую вертикаль». «Для людей постарше, ситуация напоминает то, что раньше делал Советский Союз или что делают китайцы сегодня. У них буквально на каждом уровне цепочки командования встроены политические комиссары, у которых есть отдельная цепочка отчётности, призванная убедиться, что военные следуют идеологии и политической доктрине», — обратил внимание политик.

«В кадетской иерархи не только существуют офицеры по разнообразию и равноправию, но они носят специальные знаки различия, как повязки у политкомиссаров в советской и китайской коммунистической армии. Я просто думаю, что существуют некоторые действительно тревожные параллели», — добавил он.

Представитель Академии ВВС в Колорадо заявил Fox News, что программа, вызвавшая неодназначную реакцию, должна повысить «боевую эффективность» курсантов. По его словам, эти упражнения «призваны подчеркнуть разнообразие мнений и преимущества от учёта нескольких точек зрения».

Уолтц пообещал телеканалу, что разберётся с этой программой, если республиканцам удастся получить большинство на промежуточных выборах в конгресс. «Каждый час, каждый день вы тратите на обучение этим вещам (разнообразию и инклюзивности. — ИноТВ), вы не тренируетесь по всем другим направлениям, которые нам нужны. Направлениям, которые, по моему мнению, были бы более приоритетными для сражения и победы в войнах», — подчеркнул он.