Тихоокеанский полигон: Австралия планирует укрепить присутствие Вооружённых сил США на своих базах

Австралия усилит присутствие сил США на своих северных базах, заявил глава Минобороны страны Ричард Марлз. Он добавил, что военное сотрудничество с Вашингтоном будет расширено за счёт большего числа заходов американских атомных субмарин в австралийские воды. Помимо этого, стороны планируют совместно производить боеприпасы. В частности, США намерены передать Канберре техническую информацию, необходимую для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов M795. Эксперты отмечают, что укрепление оборонного сотрудничества с Австралией отвечает целям США по противодействию Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширению сети союзников для распространения своего влияния.

Австралия обязуется укрепить присутствие сил США на своих северных военных базах, заявил глава Минобороны страны Ричард Марлз на пресс-конференции по итогам американо-австралийских консультаций на уровне министров (AUSMIN).

«Существуют обязательства по укреплению конфигурации сил США, которые распространяются на наши северные базы, наши морские патрули и разведывательную авиацию», — сказал он.

Марлз также отметил, что в рамках расширения военного сотрудничества Канберры и Вашингтона «темпы визитов американских атомных подводных лодок» в австралийские воды возрастут.

«Мы стремимся к созданию к концу этого десятилетия ротационного присутствия американских подлодок на австралийской военно-морской базе Стирлинг», — пояснил он.

Помимо этого, стороны договорились, что власти Соединённых Штатов будут поддерживать развитие военно-промышленного комплекса Австралии и содействовать ему, подчеркнул министр.

«Мы очень довольны шагами, предпринимаемыми с целью налаживания в этой стране отрасли управляемого вооружения и боеприпасов взрывного действия», — сказал он.

Соответствующее положение закреплено и в коммюнике по итогам переговоров. В частности, там говорится о возможности совместного производства управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) к 2025 году. Помимо этого, Вашингтон пообещал передать техническую информацию, необходимую для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов M795.

Также Ричард Марлз сообщил о расширении взаимодействия с США в космической сфере, назвав его «ключевым элементом военного и оборонного сотрудничества».

Глава Минобороны Австралии Ричард Марлз

AP

© Pat Hoelscher/Pool

Особое внимание австралийский министр уделил закупкам американских атомных подводных лодок, согласованным в рамках трёхстороннего военного партнёрства AUKUS (Австралия, Великобритания, США). В частности, он приветствовал поддержку этого вопроса в конгрессе США.

«Существует двухпартийная приверженность тому, чтобы Австралия получила возможность использовать атомные подводные лодки, ввиду того, какое значение это будет иметь для продвижения американских стратегических интересов, а также, разумеется, совместных стратегических интересов наших двух стран», — заявил Марлз.

В процессе милитаризации

Стоит отметить, что в последнее время Австралия придерживается курса на активную милитаризацию. Так, в марте власти страны сообщили о намерении потратить до $38,7 млрд на строительство атомного подводного флота. Об этом объявил главный государственный казначей Джим Чалмерс в ходе выступления на военно-морской базе Стирлинг. По его словам, это необходимо для обеспечения национальной безопасности и станет «крупнейшим промышленным начинанием» в истории Австралии.

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В дальнейшем Ричард Марлз анонсировал проведение крупной военной реформы. Во время презентации документа «Стратегический обзор вопросов обороны» он отметил, что миссия Сил обороны Австралии будет пересматриваться впервые за 35 лет. Преобразование должно идти по шести направлениям: развитие атомного подводного флота, обеспечение возможности нанесения ударов большой дальности, наращивание потенциала австралийских ВС в северных регионах страны, внедрение инновационных технологий в военной сфере, инвестиции в набор личного состава ВС и улучшение оборонного сотрудничества с соседними странами в Тихоокеанском регионе.

Также в апреле в администрации премьер-министра Энтони Альбанезе сообщили об увеличении расходов на модернизацию военных баз на севере страны: на эти цели будет выделено $3,8 млрд в следующие четыре года.

Эксперты отмечают, что военный потенциал Австралии крайне интересен Соединённым Штатам, которые стремятся распространить и укрепить своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно с этой целью, по мнению аналитиков, они расширяют сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках AUKUS. В частности, Канберре обещают поставить атомные субмарины с неядерным вооружением, а также передать технологии их производства. Как заявил 13 марта на спецбрифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга, для получения таких подлодок Австралия должна пройти трёхэтапный путь. К 2027 году планируется подготовить её к размещению на ротационной основе подводных лодок ВМС США и Великобритании. На втором этапе, к началу 2030-х, Канберра получит возможность приобрести у Вашингтона до пяти атомных субмарин класса Virginia с неядерным вооружением. А на третьем этапе, к началу 2040-х, Австралия совместно с Великобританией сможет начать производить новый тип АПЛ с неядерным вооружением под названием SSN AUKUS.

Американская атомная субмарина класса Virginia

Gettyimages.ru

© Hum Images/Universal Images Group

Американские официальные лица поощряют лояльность Австралии. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге по итогам нынешних переговоров AUSMIN отметил, что обе страны работают над защитой «международного порядка, основанного на правилах». Глава Пентагона Ллойд Остин, также принявший участие в переговорах, выступил со схожим посылом.

«Сегодня наше сотрудничество является ключом к (реализации. — RT) нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в мире правил и прав», — подчеркнул министр.

Он также уточнил, что США нарастят своё военное присутствие в Австралии на ротационной основе и поучаствуют в модернизации её северных баз.

В погоне за влиянием

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT отметил, что сотрудничество с австралийской стороной сегодня стало одним из ключевых направлений для США в рамках их «Индо-Тихоокеанской стратегии».

«США выстраивают сеть союзников, направленную прежде всего против Китая. Развитие союза AUKUS идёт полным ходом. В его рамках военный потенциал Австралии наращивают, а её территорию планируют использовать как огромную передовую базу», — пояснил он.

В этой связи все планы Австралии по расширению и модернизации своих военных возможностей эксперт назвал обслуживанием интересов Белого дома, который стремится обеспечить себе лидерство в борьбе с Пекином.

Его мнение разделяет руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В разговоре с RT он подчеркнул, что в стремлении усилить своё влияние в АТР США создают «целую ось государств», которые должны стать проводниками интересов Вашингтона.

«Американцы сейчас планируют многоходовку. Сначала они переложат ответственность и весь груз проблем с Украиной на плечи своих партнёров. А сами будут концентрировать геополитические усилия в АТР, где для этого создан AUKUS, противостоящий китайскому усилению в Тихом океане. Для этих же целей США «оторвали» Австралию от Китая, который ранее был одним из её основных торговых партнёров, и настроили её против Пекина. По сути, Австралию сейчас превращают в дополнительный полигон в тихоокеанском пространстве, так как американцам явно не хватает собственных сил там, учитывая, что самый крупный военно-морской флот в регионе — китайский», — объяснил аналитик.

Помимо этого, США интересны возможности Австралии для производства американского оружия, чтобы оперативнее восполнять свой арсенал, который истощает украинский конфликт, считает Сергей Ермаков.

«Для этого стороны в рамках переговоров AUSMIN договорились о перспективе совместного производства боеприпасов. За счёт передачи военных технологий Канберре США надеются в кратчайшие сроки нарастить производство вооружений и техники в тех сегментах, которые они считают ключевыми для оказания силового давления на геополитических конкурентов в лице России и Китая», — отметил эксперт.

Военная авиабаза ВВС Австралии в штате Квинсленд

AFP

© LACW EMMA SCHWENKE / AUSTRALIA DEFENCE FORCE / ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE

Однако столь активная милитаризация одной из крупнейших стран региона грозит нарастанием напряжённости в АТР, считает Александр Михайлов.

«Для мира в целом это чревато ядерной угрозой. Ведь в данном регионе сталкиваются интересы ядерных держав в лице США, Китая и России как ближайшего партнёра Пекина. Вероятно, прямых конфликтов между этими государствами в регионе не будет, но у всех есть преданные союзники, менее крупные, но не менее агрессивные, которые готовы при случае защищать интересы соответствующих сторон. У Соединённых Штатов это Япония, а у Китая — Северная Корея. Вялотекущие конфликты очень быстро могут перейти в горячую фазу, что грозит фатальными последствиями», — резюмировал аналитик.