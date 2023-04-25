План милитаризации: Австралия анонсировала масштабную реформу вооружённых сил

Австралия планирует провести крупную военную реформу, сообщил министр обороны страны Ричард Марлз. По его словам, в результате преобразований сфера ответственности вооружённых сил выйдет за пределы национальных границ. В частности, обновлённые ВС страны должны будут обеспечивать защиту «международного порядка, основанного на правилах», и коллективную безопасность в регионе. Как отмечают аналитики, военная реформа Канберры, как и создание ранее военного блока AUKUS, прежде всего направлены на сдерживание Китая.

Австралия намерена провести крупную реформу вооружённых сил, сообщил министр обороны страны Ричард Марлз в ходе презентации документа «Стратегический обзор вопросов обороны». «Впервые за 35 лет мы пересматриваем миссию Сил обороны Австралии, которая будет состоять из пяти элементов», — заявил министр.

По его словам, первые два элемента предполагают оборону страны и региона, в котором она находится, а также сдерживание «любого противника, стремящегося проецировать силу против Австралии» или её интересов «через северные подходы».

Помимо этого, в задачи ВС будут входить защита экономических связей Канберры с регионом и миром, обеспечение вместе с партнёрами «коллективной безопасности Индо-Тихоокеанского региона» и поддержание «глобального порядка, основанного на правилах».

Таким образом, констатировал Марлз, сфера ответственности обновлённых австралийских ВС будет расширена за пределы национальных границ страны.

Глава Минобороны добавил, что «Стратегический обзор вопросов обороны» содержит множество рекомендаций по изменению вооружённых сил. По его словам, правительство намерено сосредоточиться на шести направлениях, обозначенных в докладе.

Первое — это развитие атомного подводного флота. Второе — обеспечение возможности нанесения ударов большой дальности, в том числе за счёт производства соответствующих боеприпасов на территории Австралии.

Австралийская подводная лодка HMAS Rankin

Gettyimages.ru

© POIS Yuri Ramsey/Australian Defence Force

Третье направление предполагает наращивание потенциала австралийских ВС в северных регионах страны. В рамках четвёртого направления правительство должно будет обеспечить быстрое внедрение инновационных технологий в военной сфере.

Пятым приоритетом называются инвестиции в набор личного состава и удержание его в рядах ВС, а шестым — улучшение оборонного сотрудничества с соседями Австралии в Тихоокеанском регионе.

Ричард Марлз также сообщил, что более подробное описание изменений в ВС страны будет изложено в Стратегии национальной обороны Австралии, которая будет опубликована в следующем году.

«Соперничество крупных держав»

Стоит отметить, что в «Стратегическом обзоре вопросов обороны» отдельный раздел посвящён изменившейся геополитической обстановке. В частности, авторы доклада обращают внимание на развитие вооружённых сил КНР. Как указано в документе, «ни одна страна со времён Второй мировой войны не осуществляла столь крупного и амбициозного наращивания военной мощи, как Китай».

«Данное наращивание происходит без прозрачности или заверений Индо-Тихоокеанскому региону о стратегических намерениях Китая. Утверждение КНР своего суверенитета над Южно-Китайским морем угрожает глобальному порядку, основанному на правилах, в Индо-Тихоокеанском регионе, нанося ущерб национальным интересам Австралии», — говорится в обзоре.

Истребитель-бомбардировщик F-35 ВВС Австралии

Gettyimages.ru

© Asanka Brendon Ratnayake/Anadolu Agency

Вместе с тем в документе подчёркивается, что Канберра продолжит сотрудничать с Пекином. По мнению авторов доклада, в стабильных двусторонних отношениях заинтересованы обе страны.

Помимо этого, в стратегическом обзоре обращается внимание на ослабление США и рост соперничества держав в регионе.

«Об однополярном лидерстве нашего партнёра по альянсу, Соединённых Штатов, в Индо-Тихоокеанском регионе говорить уже не приходится. В регион вернулось стратегическое соперничество крупных держав, и интенсивность этого соперничества следует воспринимать как определяющую черту нашего региона и времени», — указывают авторы доклада.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов согласен с тем, что влияние США в регионе снижается.

«Наращивание военной мощи Австралией — часть программы, которая должна быть завершена к концу 2020-х годов. В рамках неё Канберра повысит свой оборонный потенциал, так как США уже не способны в полной мере обеспечить защиту Австралии, как это было раньше», — заявил аналитик в разговоре с RT.

В обзоре также говорится, что стратегические риски, с которыми сталкивается Канберра, требуют внедрения нового подхода к развитию вооружённых сил. Авторы доклада, среди прочего, рекомендуют правительству нарастить военные расходы, внести изменения в систему военных закупок, оснастить истребители-бомбардировщики F-35A и F/A-18F противокорабельными ракетами большой дальности, а также разработать варианты сотрудничества и обмена технологиями с США при разработке австралийского боевого дрона MQ-28A.

Согласно приведённой в докладе таблице, большая часть изложенных в обзоре предложений была одобрена правительством страны.

Сдержать Китай

Аналитики полагают, что военную реформу в Австралии следует рассматривать во взаимосвязи с созданием в 2021 году военного альянса AUKUS. В этот блок помимо Канберры вошли также Вашингтон и Лондон. В рамках альянса США, в частности, намерены предоставить Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок. В РФ и КНР такую инициативу восприняли негативно.

Как отмечал ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу, «реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность» и создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Legion-Media

© Adam Schultz/White House Photo

Эксперты считают, что подобная военная активность трёх стран носит антикитайский характер.

«Реформа ВС Австралии и участие Канберры в AUKUS неразрывно связаны друг с другом. Как и создание данного альянса, военные приготовления Австралии носят антикитайскую направленность, это лежит на поверхности», — заявил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, США, Австралия и Великобритания стремятся ограничить растущую военно-политическую и экономическую мощь Китая.

Также по теме Нарастить способность отразить агрессию: Шойгу объявил о внезапной проверке Тихоокеанского флота Утром 14 апреля Тихоокеанский флот привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки, сообщил министр обороны Сергей...

«Вашингтон пытается консолидировать всех своих союзников в регионе на антикитайской основе. Для них Пекин представляет главный экономический вызов. И чем больше будет у Вашингтона союзников, тем процесс сдерживания Китая будет легче реализовать», — пояснил эксперт.

Он добавил, что помимо союзников по AUKUS США также пытаются вовлечь в борьбу с Китаем Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию.

«Австралия — это лишь один из элементов в американской стратегии. Главная задача Вашингтона на сегодняшний день — создать коалицию стран во главе с США для противодействия Китаю», — отметил Блохин.

Схожей точки зрения придерживается и Алексей Маслов.

«Главная цель — создание антикитайской коалиции для ограничения действий КНР, в том числе военно-морских сил Пекина. Помимо этого, таким образом оказывается психологическое давление на Китай», — полагает эксперт.

Аналитик не исключил, что союзники США могут наращивать военную мощь в свете возможного в будущем конфликта вокруг Тайваня.

«Это часть подготовки к большому конфликту вокруг Тайваня. Здесь как раз на Австралию ложится задача размещения на своей территории как своих, так и американских военных баз», — заявил специалист.

Маслов полагает, что подобная деятельность США и их союзников подрывает стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Военная активность Австралии и таких структур как AUKUS является эскалацией и проводит к ухудшению обстановки в регионе. Китай никому не угрожал и не собирался использовать свои вооружённые силы... Создание подобных военных блоков, заметным образом дестабилизирует ситуацию в регионе», — заключил аналитик.