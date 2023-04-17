«Порочный круг»: США и Южная Корея проводят масштабные учения ВВС

17 апреля стартуют масштабные военные учения ВВС Южной Кореи и США. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». В общей сложности в манёврах должны принять участие порядка 110 воздушных судов, в том числе истребители F-35A, истребители-бомбардировщики FA-18 и штурмовики A-10. Ранее в марте Сеул и Вашингтон провели ряд военных тренировок, в том числе крупнейшие за последние пять лет учения Freedom Shield. Подобную активность США и Южная Корея объясняют необходимостью реагировать на угрозы со стороны КНДР. Между тем аналитики полагают, что ситуация на Корейском полуострове для Вашингтона — лишь предлог для наращивания военного присутствия в регионе.

В понедельник начинаются масштабные учения военной авиации Южной Кореи и США. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейские ВВС.

«Благодаря этим учениям мы сможем вновь подтвердить прочность альянса Южной Кореи и США и вывести на новый уровень совместный оперативный потенциал», — цитирует агентство начальника штаба Оперативного командования ВВС Республики Корея полковника Ли Бом Ки.

Манёвры стартуют на базе ВВС в Кванджу и продлятся 12 дней. Как отмечает «Рёнхап», Сеул задействует в тренировках около 60 самолётов, включая истребители F-35A, F-15K, KF-16, а также самолёт-заправщик KC-330. Вашингтон, в свою очередь, привлечёт к учениям более 40 самолётов, в том числе истребители F-16, F-35B, штурмовики A-10 и истребители-бомбардировщики FA-18.

В общей сложности в учениях будет использоваться около 110 воздушных судов.

Сеул отмечает, что в рамках тренировок ВВС двух стран будут, в частности, налаживать взаимодействие между экипажами истребителей четвёртого и пятого поколений. Военные также отработают полёты в боевом построении, операции противовоздушной обороны и поддержку с воздуха.

«Порочный круг»

Стоит отметить, что это не первые учения ВВС Южной Кореи и США в апреле. В пятницу южнокорейское Министерство обороны информировало, что две страны провели тренировки с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H. Эти учения прошли на следующий день после того, как КНДР впервые запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.

Пхеньян рассчитывает, что новая МБР станет главным средством стратегических вооружённых сил страны и будет выполнять важную роль в системе сдерживания.

Учения США и Южной Кореи в августе 2022 года

AP

© Ahn Young-joon

По словам научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константина Асмолова, апрельские учения США и Южной Кореи также можно рассматривать как ответ на ракетные испытания в КНДР.

«КНДР испытала новую баллистическую ракету. Поэтому эти учения можно считать ответной мерой. Но стоит напомнить, что северокорейские испытания, в свою очередь, рассматривались как ответная мера на предыдущие манёвры Сеула и Вашингтона, которые прошли в марте. Получается своего рода порочный круг», — сказал Асмолов в беседе с RT.

Напомним, 12 марта Сеул и Вашингтон провели учения Freedom Shield («Щит свободы»). Как отмечали СМИ, эти тренировки стали крупнейшими за последние пять лет.

Одновременно с Freedom Shield на Корейском полуострове состоялся ряд комбинированных полевых учений под общим названием Warrior Shield FTX («Щит воина»). Цель этих манёвров, как заявлялось, заключалась в дальнейшем укреплении сотрудничества ВС двух государств посредством воздушных, наземных, морских, космических, специальных операций и операций в киберпространстве.

Ранее, в конце января, Сеул и Вашингтон договорились расширить программу совместных военных учений. В числе прочего речь идёт и о наращивании американского присутствия в регионе и доставке туда истребителей F-22, F-35 и авианосцев с ядерными двигателями. Кроме того, в Пентагоне не исключили применения ядерного оружия для защиты азиатского партнёра.

Обе стороны утверждают, что такое сотрудничество нацелено на противодействие исходящей от КНДР угрозе. Особую озабоченность у Сеула и Вашингтона вызывает ракетно-ядерная программа Пхеньяна.

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Между тем в Северной Корее придерживаются иной позиции, считая военную активность США и Южной Кореи эскалацией обстановки в регионе. В частности, после учений Freedom Shield в Пхеньяне заявили, что Сеул и Вашингтон ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны.

Там также обратили внимание на то, что разработка оружия, подобного Hwasong-18, ведётся в ответ «на ухудшающуюся с каждым днём ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и будущие военные угрозы». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В агентстве добавили, что руководство КНДР продолжит развивать оружие, чтобы «противники ощутили более явный кризис безопасности». Пхеньян намерен вселять в оппонентов «страх своими контрмерами до тех пор, пока недоброжелатели не откажутся от агрессивной политики».

С озабоченностью на военную активность Вашингтона в регионе смотрят и в Пекине.

Как отметил спецпредставитель китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомин, США используют сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию для создания препятствий КНР и формирования альянса против неё.

Лю Сяомин также обратил внимание на то, что критики ракетно-ядерной программы КНДР не берут во внимание причины, которые побуждают Пхеньян развивать подобное оружие. По его мнению, КНДР прибегает к таким мерам из-за отсутствия структуры безопасности на Корейском полуострове.

В России также призывают США прислушаться к озабоченностям КНДР в области безопасности.

Как отметила в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вашингтону следует конструктивно отреагировать на призывы Пхеньяна прекратить учения в регионе.

«Мы призываем США конструктивно отреагировать на направляемые из Пхеньяна сигналы. Мы уверены, что для предотвращения крайне опасного развития событий необходимо незамедлительно приступить к конкретным шагам по снижению военной активности в регионе, включая крупномасштабные военные учения», — сказала она.

«Учитывать озабоченность КНДР»

Аналитики, в свою очередь, напоминают, что несколько лет назад на Корейском полуострове наблюдалось определённое снижение конфронтации. Этому процессу в том числе способствовали дипломатические усилия администрации Дональда Трампа. Однако после прихода к власти в США Джо Байдена, а в Южной Корее — Юн Сок Ёля эти тенденции сошли на нет.

Пхеньян

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«В Южной Корее радикально поменялся курс в отношении КНДР. Как известно, президент Мун Чжэ Ин, предшественник Юн Сок Ёля, проводил курс на разрядку и поиск компромиссов с КНДР. Юн Сок Ёль решил разговаривать с КНДР с позиции силы и укреплять для этого военно-политический альянс с США, что очень беспокоит северокорейцев. Они не боятся южнокорейцев как военной силы, но они понимают, что там расположены войска США, поэтому любой конфликт в регионе чреват столкновением с Вашингтоном», — пояснил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

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В этих условиях, говорит специалист, КНДР принимает «меры противодействия наращиванию военной угрозы у своих границ». При этом он добавил, что Пхеньян «не раз демонстрировал готовность идти на компромисс и учитывать озабоченности американцев и южнокорейцев».

«В 2018 году Пхеньян пообещал не делать запусков ракет большой дальности, уничтожил свой ядерный полигон и принял ряд других мер, которые должны были просигнализировать о наличии у него доброй воли. Но в ответ северокорейцы ничего не получили — никаких уступок или тем более снятия санкций, которые нацелены на удушение экономики КНДР. Увидев, что их шаги остались без ответа, северокорейцы вновь встали на путь, который, по их мнению, может заставить американцев учитывать их озабоченность», — говорит Жебин.

По его мнению, в последнее время военная активность США и Южной Кореи возросла, что подрывает безопасность в регионе.

«США всё время твердят о северокорейской угрозе. Но что делают американские военные корабли в регионе? Уже 70 лет прошло с окончания Корейской войны, однако войска Соединённых Штатов всё ещё там находятся. Это ведь не у берегов Америки КНДР проводит высадки десантов. Наоборот, это американская морская пехота высаживается буквально в сотне километров от северокорейских территорий», — говорит аналитик.

При этом Александр Жебин полагает, что для США угроза со стороны КНДР во многом является лишь предлогом для наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Военная активность США и их союзников на Дальнем Востоке реализуется независимо от поведения КНДР. Угроза, якобы исходящая от этой страны, — просто удобный предлог для того, чтобы оправдывать наращивание военного присутствия американцев у границ России и Китая. Именно поэтому Белый дом никогда не торопился урегулировать конфликт на Корейском полуострове... Напротив, США, Южная Корея и Япония вводят всё новые санкции против КНДР и наращивают военные приготовления у её границ», — заключил эксперт.