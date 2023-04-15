Власти Китая: США используют ситуацию на Корейском полуострове для создания помех КНР

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США используют сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию для создания препятствий КНР и формирования альянса против неё.
Власти Китая: США используют ситуацию на Корейском полуострове для создания помех КНР
  • AFP
  • © Tolga AKMEN

Об этом заявил агентству Франс Пресс спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

«Мы (КНР. — RT) обеспокоены намерениями США использовать проблемы на Корейском полуострове для того, чтобы помешать Китаю. Это часть их Индо-Тихоокеанской стратегии — связаться со своими союзниками, укрепить альянс с Южной Кореей и Японией», — цитирует его ТАСС.

Комментируя ситуацию с развитием ядерной программы КНДР, Лю Сяомин заявил, что люди сосредоточены на ядерных испытаниях Северной Кореи, но они не учитывают, что причина, по которой республика делает это, заключается в отсутствии «структуры безопасности на Корейском полуострове».

13 апреля в китайском МИД заявили, что Китай принял решение ввести санкции против члена палаты представителей США Майкла Маккола.

Газета Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что власти Китая не разрешают госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из опасений, что Вашингтон может опубликовать результаты расследования о сбитом китайском аэростате.

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