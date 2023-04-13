Китай вводит санкции против члена палаты представителей США Майкла Маккола

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В китайском МИД заявили, что Китай принял решение ввести санкции против члена палаты представителей США Майкла Маккола.
Китай вводит санкции против члена палаты представителей США Майкла Маккола
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол в последние годы неоднократно на словах и на деле вмешивался во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам страны, недавно он возглавил делегацию, посетившую Тайваньский регион КНР», — говорится в заявлении.

Ранее власти Китая объявили о введении контрсанкций в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за нарушения принципа одного Китая.

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