FT: Китай не дал разрешения на визит Блинкена в Пекин из-за опасений по сбитому аэростату

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Власти Китая не разрешают госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что Вашингтон может опубликовать результаты расследования о сбитом китайском аэростате. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на четыре источника.

«Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчётом», — говорится в заявлении.

Один из источников сообщил, что глава МИД КНР Цинь Ган рассматривает расследование ФБР как проблему, которая мешает стабилизации отношений между Китаем и США.

Ранее Politico передавало, что Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить проведение контактов на высоком уровне, в том числе телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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