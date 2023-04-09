«Для защиты суверенитета»: Китай проводит военные учения в районе Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала военные учения недалеко от Тайваня. Как подчеркнули в Минобороны КНР, манёвры должны стать серьёзным предупреждением для сепаратистских группировок на Тайване и поддерживающих их иностранных сил. Учения начались через несколько дней после визита главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, где она встретилась с рядом американских политиков, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти. В Пекине этот визит осудили и обвинили Вашингтон в подрыве принципа одного Китая. По словам аналитиков, США стремятся поддерживать напряжённость вокруг Тайваня, чтобы ограничить социально-экономическое развитие КНР.

Вооружённые силы Китая в субботу, 8 апреля, начали учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, сообщило агентство «Синьхуа».

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в субботу начала патрулирование и военные учения в акваториях вокруг острова Тайвань, которые продлятся с 8 по 10 апреля», — говорится в сообщении агентства.

Манёвры получили название «Единый острый меч». Как пояснил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, патрулирование и военные учения проходят в Тайваньском проливе, а также в морской акватории и воздушном пространстве к северу, югу и востоку от острова.

По словам Ши И, операции НОАК служат «серьёзным предупреждением» против сговора между сепаратистскими силами, стремящимися к «независимости Тайваня», и внешними силами, а также ответом на их провокации. Он подчеркнул, что подобные учения необходимы для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.

В свою очередь, Министерство обороны Тайваня сообщило, что в субботу в прилегающем к острову районе было зафиксировано более 70 летательных аппаратов и девять кораблей НОАК. При этом, по утверждению ведомства, 45 воздушных судов КНР вошли в зону опознавания ПВО Тайваня.

«Стержень основных интересов Китая»

Учения КНР начались после двойного визита в США главы тайваньской администрации Цай Инвэнь. Сначала она прибыла в Соединённые Штаты в конце марта. Как отмечали в офисе Цай Инвэнь, это была транзитная остановка на пути в Центральную Америку, где она намеревалась посетить Гватемалу и Белиз.

Во время этого визита Цай Инвэнь, по данным газеты The Wall Street Journal, встретилась в Нью-Йорке с сенаторами-республиканцами Дэном Салливаном и Джони Эрнст, а также с демократом Марком Келли. Кроме того, она провела неформальную встречу с лидером демократического меньшинства палаты представителей Хакимом Джеффрисом.

На обратном пути из Центральной Америки глава тайваньской администрации вновь остановилась в США, где 5 апреля встретилась в Калифорнии со спикером нижней палаты конгресса США Кевином Маккарти и с группой парламентариев.

Цай Инвэнь и Кевин Маккарти

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© Ringo H.W. Chiu

Выступая в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, Цай Инвэнь выразила благодарность Вашингтону за поддержку Тайваня. Она также поблагодарила членов конгресса за ряд инициатив, направленных на повышение обороноспособности Тайваня и укрепление торгово-экономических связей между Вашингтоном и Тайбэем.

В свою очередь, Маккарти после встречи с Цай Инвэнь написал в Twitter, что США должны продолжать поставлять оружие Тайваню.

«В свете сегодняшних обсуждений очевидна необходимость принятия ряда мер. Мы должны продолжать продавать Тайваню оружие и обеспечивать своевременное получение им этих поставок. Мы также должны укреплять наше экономическое сотрудничество, в частности в сфере торговли и технологий», — написал он.

Кроме того, 6 апреля группа американских конгрессменов прибыла на остров с трёхдневным визитом. А возглавляющий делегацию председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол в разговоре с Fox News не исключил отправку военных США на Тайвань.

В КНР поездку Цай Инвэнь в США восприняли негативно. Несмотря на то что в Госдепе транзит главы администрации Тайваня назвали рутинной поездкой, на которую у Китая нет оснований чрезмерно реагировать, власти КНР объявили о введении санкций в отношении Гудзоновского института и библиотеки Рейгана. В Пекине полагают, что эти организации предоставили Цай Инвэнь платформу для участия в сепаратистской деятельности, тем самым нарушив принцип одного Китая.

Напомним: после окончания гражданской войны в Китае остатки сил проигравшего Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань, где образовали собственную администрацию. С тех пор остров фактически управляется независимо от Пекина. При этом большинство стран считают Тайвань одной из провинций КНР. Вашингтон формально придерживается политики одного Китая, но при этом оказывает Тайваню поддержку, в том числе поставляя туда оружие.

Как отметили в китайском МИД, визит главы тайваньской администрации в США и её встречи с американскими политиками нарушают принцип одного Китая.

«США и власти Тайваня вступили в сговор и под видом транзита попустительствуют выступающим за «независимость Тайваня» сепаратистам в политической деятельности в США, развивают официальные контакты между США и Тайванем, повышают уровень американо-тайваньских отношений. Это серьёзно нарушает принцип одного Китая и три совместных коммюнике Китая и США, серьёзно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая», — заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин

AP

© Andy Wong

По её словам, Китай примет «сильные и решительные меры» для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Ранее Мао Нин отмечала, что основная причина нового витка напряжённости в Тайваньском проливе — неоднократные попытки тайваньских властей заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе «независимости Тайваня» и попытки ряда лиц в США использовать ситуацию для сдерживания Китая.

Дипломат подчёркивала, что тайваньский вопрос является «стержнем основных интересов Китая» и «первой красной чертой, которую нельзя переступать в китайско-американских отношениях».

В российском МИД визит Цай Инвэнь в США назвали очередной провокацией Вашингтона.

«Рассматриваем это как очередную провокацию в духе линии США на всестороннее сдерживание Китая, идущую вразрез с обязательствами Вашингтона в рамках китайско-американских совместных коммюнике и грубо нарушающую принцип одного Китая», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ограничить социально-экономическое развитие»

По мнению аналитиков, США сознательно поддерживают высокий уровень конфликтности вокруг Тайваня. Специалисты напомнили, что предыдущей крупной провокацией Вашингтона в этом вопросе стал визит на остров в 2022 году тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«США делают это для того, чтобы создать вокруг Китая точки напряжённости. Разжигая их, Вашингтон пытается ограничить социально-экономическое развитие Китая. Конечная цель подобной политики — одержать победу в стратегическом противостоянии с Пекином», — заявил в разговоре с RT заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Тайбэй

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Сходного мнения придерживается руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

«Вашингтону совершенно плевать на интересы тайваньских китайцев. Белый дом раскручивает напряжённость вокруг острова, чтобы спровоцировать КНР. Но этот номер у них не пройдёт, так как Китай не намерен развязывать военный конфликт. Воссоединение с Тайванем будет происходить исключительно мирным путём. Сами тайваньцы уже прекрасно понимают, что их экономические и национальные интересы в большей степени связаны с КНР, чем с США. Поэтому такие политики, как Цай Инвэнь, будут уходить на свалку истории», — указал собеседник RT.

По мнению Сергея Луконина, США своими действиями подрывают стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Они дестабилизируют ситуацию не только в случае с Тайванем. К подрыву стабильности приводит и создание таких военно-политических союзов, как, например, AUKUS», — сказал аналитик.

Как отмечает Сергей Санакоев, сходную политику Штаты проводят и в других регионах мира.

«США по всему миру разжигают конфликты, срывают мирные переговоры и в целом ведут себя агрессивно, пытаясь любым способом сохранить своё доминирование. Вашингтон не может стерпеть того, что он теряет лидерство и авторитет на мировой арене. КНР же, как известно, предлагает миру альтернативу — мирное развитие», — отметил специалист.

Эксперты считают нынешнюю реакцию Китая на действия США вокруг Тайваня адекватной. При этом, как полагает Санакоев, есть два важных фактора, которые могут вынудить Пекин в дальнейшем перейти к более жёстким мерам в этом вопросе.

«Есть два основных принципа, за соблюдением которых КНР следит. Первый — чтобы внутри Тайваня не поднимали голову политические силы, которые будут настаивать на отделении острова от Китая. Второй — чтобы эти сепаратисты не были поддержаны извне военными силами, например армией США. Если два этих принципа будут нарушены, тогда Китай, конечно, станет реагировать очень жёстко, вплоть до военно-силового ответа», — заключил аналитик.