«Обострение противостояния»: в МИД КНР заявили о незаинтересованности большинства стран АТР в блоковой конфронтации

Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не поддерживают блоковую конфронтацию. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он также отметил, что государства АТР выступают против проникновения в регион НАТО и не допустят повторения холодной или горячей войны в Азии. Ранее Китай неоднократно выступал против создания Соединёнными Штатами блоков AUKUS, QUAD и «НАТО Плюс». Как подчеркнул в начале июня министр обороны КНР Ли Шанфу, появление военных альянсов наподобие НАТО ввергнет регион в водоворот конфликтов. По мнению экспертов, курс США на создание блоков в АТР ведёт к подрыву региональной безопасности.

Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выступают против блоковой конфронтации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Некоторые страны на словах говорят о своей свободе и открытости, заявляют о сохранении мира и процветания в регионе, но на самом деле непрерывно занимаются сколачиванием различных военных блоков и помимо этого пытаются протолкнуть НАТО в восточном направлении в Азиатско-Тихоокеанский регион. В этом отношении позиция большинства стран региона предельно ясна: они выступают против сколачивания различных военных блоков в регионе, не одобряют протягивание щупалец НАТО в Азию, не приемлют распространения блоковой конфронтации в Азии», — сказал дипломат.

Он добавил, что государства региона не допустят «повторения ни холодной войны, ни горячей войны в Азии».

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова ряда участников международной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» о том, что страны АТР не хотят, чтобы их заставляли выбирать между Китаем и США.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

AP

© Liu Zheng, File

В частности, такое мнение в своём выступлении на форуме выразил министр обороны Сингапура Нг Енг Хен.

«Как США, так и Китай заявляли, что не хотят, чтобы страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. — RT) принимали чью-либо сторону. Однако страны — члены АСЕАН, отчётливо помня о соперничестве великих держав в нашем прошлом и о том, к каким разрушительным последствиям оно привело, глубоко обеспокоены тем, что ухудшение отношений между этими двумя державами, США и Китаем, неизбежно вынудит каждое наше отдельное государство сделать сложный выбор», — указал руководитель военного ведомства.

Стоит отметить, что в ходе конференции «Диалог Шангри-Ла» о попытках создания в АТР блоков наподобие НАТО высказался и министр обороны Китая Ли Шанфу. По его мнению, подобная политика может ввергнуть регион в водоворот конфликтов.

«Истинная цель создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных альянсов, подобных НАТО, в том, чтобы держать страны региона в заложниках и разыгрывать карту конфликтов и конфронтаций. Такие попытки лишь ввергнут регион в водоворот раскола, споров и конфликтов», — приводит его слова телеканал CGTN.

Не называя напрямую США, Ли Шанфу также заявил, что «одна из стран» постоянно вмешивается во внутренние дела других государств и полагается на менталитет времён холодной войны, что значительно увеличивает риски для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Говоря о китайско-американских отношениях, министр констатировал, что они сейчас находятся на самом низком уровне за всю историю. При этом, по его мнению, двум странам необходимо найти общий язык.

«Провоцирует напряжённость»

Напомним, в последние годы США активно занимаются развитием в АТР сразу нескольких региональных организаций.

Так, в 2021 году Штаты создали объединение AUKUS, в которое также вошли Великобритания и Австралия. Одной из целей деятельности этого альянса была заявлена передача Канберре технологий для строительства атомных подводных лодок.

В РФ и КНР такую инициативу восприняли негативно. Как заявил в 2022 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, деятельность AUKUS может спровоцировать гонку вооружений.

«У нас вызывает вопросы противоречивая затея Австралии, Великобритании и США по созданию закрытого партнёрства AUKUS. Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряжённость и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в АТР», — сказал министр в видеовыступлении на сессии Конференции по разоружению.

Схожую точку зрения в апреле этого года озвучило посольство Китая в Великобритании. Как отметили дипломаты, сотрудничество членов AUKUS в области строительства атомных подводных лодок создаёт риск распространения ядерного оружия и подрывает международную систему ядерного нераспространения.

Помимо этого, деятельность AUKUS усугубит возрождение менталитета холодной войны, вызовет новый виток гонки вооружений и подорвёт региональную безопасность, добавили в дипведомстве.

Лидеры стран AUKUS

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© Tayfun Coskun/Anadolu Agency

Ещё одним региональным проектом, который поддерживается США, является QUAD. В это объединение входят Австралия, Индия, США и Япония. В Китае полагают, что главными целями формата QUAD являются сдерживании КНР и сохранение гегемонии США. Об этом в 2022 году заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В свою очередь, в РФ считают, что деятельность QUAD, как и AUKUS, нацелена на размывание существующих форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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И третьим объединением, в котором США играют лидирующую роль, является так называемая группа «НАТО Плюс». В неё помимо стран альянса сейчас входят четыре государства АТР (Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея) и Израиль.

Вашингтон также пытается добиться присоединения к «НАТО Плюс» Индии. Как сообщает телеканал WION, с такой рекомендацией, в частности, выступил спецкомитет палаты представителей по вопросам стратегического соперничества между США и Коммунистической партией Китая.

В комитете пояснили, что принятие Нью-Дели в данный формат будет содействовать беспрепятственной передаче разведывательных данных и позволит Индии без значительных задержек получать доступ к новейшим военным технологиям.

При этом участники подобных организаций обвинения в антикитайской направленности отвергают. В частности, вице-премьер Австралии Ричард Марлз на конференции «Диалог Шангри-Ла» подчеркнул, что ни QUAD, ни AUKUS не имеют ничего общего с военными альянсами.

«Ограничить военное и экономическое влияние»

По словам аналитиков, многие страны АТР, и в первую очередь Китай, действительно не заинтересованы в привнесении в регион блоковой политики, однако они могут быть в неё втянуты не по своей воле.

«Теоретически большинство стран АТР против этого (блоковой конфронтации. — RT). Но вопрос в том, что они могут сделать, чтобы не участвовать в этих блоках. Потому что их будут заставлять к ним присоединяться. Ведущие страны АТР уже интегрируются в то или иное объединение. Это Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Филиппины активно идут на сотрудничество с США», — заявил в беседе с RT заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Саммит QUAD

AP

© Kenny Holston/Pool Photo

В свою очередь, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин отметил, что на процесс формирования блоков в АТР могут также влиять и опасения некоторых стран по поводу усиления мощи КНР.

«Некоторые страны рассматривают отношения с США или, например, с Австралией как противовес усилению Китаю», — указал эксперт в беседе с RT.

Сергей Луконин считает, что, создавая такие блоки, как AUKUS, QUAD или «НАТО Плюс», Вашингтон пытается «ограничить военное и экономическое влияние Китая». Аналогичное мнение в комментарии RT высказал и Александр Лукин.

«США создают такого рода организации для того, чтобы сдерживать Китай. Штаты на официальном уровне называют КНР угрозой и вызовом. Вашингтон также считает КНР недемократической страной, которая обладает ресурсами и влиянием для того, чтобы выйти на передовые позиции в мире и подорвать тем самым влияние США», — пояснил специалист.

Эксперты сошлись во мнении, что блоковая политика Вашингтона подрывает стабильность и безопасность в АТР.

«Если военные альянсы усиливаются, то это, безусловно, ведёт к подрыву безопасности. Ведь обстановку можно назвать безопасной только тогда, когда война в регионе менее всего вероятна. Но чем больше оружия в регионе, тем выше вероятность конфликта», — сказал Александр Лукин.

Сергей Луконин полагает, что появление альянсов в Азии повышает риски военных столкновений.