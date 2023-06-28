Тихоокеанское НАТО: в США сообщили о намерении привлечь новые страны в альянс AUKUS

Члены альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) ведут переговоры со странами, заинтересованными в сотрудничестве с блоком. Причём перспективы вероятных партнёров на взаимодействие с AUKUS будут зависеть от пользы, которую они смогут принести объединению, заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл. Эксперты отмечают, что США рассчитывают создать на основе AUKUS аналог блока НАТО для сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участники альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) ведут переговоры с несколькими государствами, заинтересованными в сотрудничестве с блоком. Об этом заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

«Мы ведём диалог с рядом заинтересованных стран. И честно говоря, этими странами дело далеко не ограничивается. Мы рады тому факту, что государства проявляют к этому (сотрудничеству. — RT) интерес — это положительный момент. И мы должным образом проработаем данный вопрос», — отметил Кэмпбелл.

По словам чиновника, перспективы вероятных партнёров в части взаимодействия с AUKUS будут зависеть от пользы, которую они смогут принести объединению в той или иной области.

«Это может быть сфера гиперзвуковых технологий, кибербезопасности или противолодочной обороны. Думаю, ключевым моментом будет то, что именно вы предлагаете и можно ли осуществить это практичным и эффективным способом. Так что нас интересуют не только теоретическое применение и теоретические партнёрства, но и практические, реальные усилия, повышающие обороноспособность», — сказал он.

Представитель Совета национальной безопасности США не назвал страны, с которыми ведутся переговоры о сотрудничестве, но сказал, что заинтересованных государств «множество».

В свою очередь, телеканал ABC утверждает, что ранее Канада и Новая Зеландия (вместе с США, Великобританией и Австралией они формируют разведывательный альянс «Пять глаз») выражали заинтересованность в присоединении к AUKUS на новом этапе развития партнёрства.

А исследовательская служба конгресса США 20 июня опубликовала доклад, в котором говорилось, что, помимо Канады и Новой Зеландии, конгресс может рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить Министерству обороны и Госдепу расширить AUKUS за счёт Японии, согласно рекомендации ряда аналитиков.

Очевидные цели

Напомним, что лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании альянса AUKUS (названного по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке) в сентябре 2021 года. В рамках объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Первой инициативой в рамках AUKUS стало соглашение, по которому Австралия получит доступ к технологиям строительства атомных подлодок. Предполагается, что новые АПЛ будут строиться на австралийских верфях по технологиям, полученным от Вашингтона и Лондона.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

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В Китае создание AUKUS неоднократно подвергали критике. Представители Пекина отмечали, что передача Канберре технологий строительства ядерных подлодок лишь подстегнёт гонку вооружений и подорвёт региональную стабильность.

Однако в Вашингтоне демонстративно отвергают эту позицию. Так, в марте 2023-го президент США Джо Байден заявил, что его не волнует, усмотрит ли Китай агрессию в альянсе AUKUS.

В российском МИД подчёркивали, что создание AUKUS не способствует укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия и создаёт предпосылки для развёртывания в Австралии военной ядерной инфраструктуры.

В Москве предупреждали, что AUKUS создаётся как инструмент влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, на это в августе 2022-го указывал глава МИД Сергей Лавров.

«Открытым форматам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), действующим на основе консенсуса и взаимного уважения, угрожает деятельность США и их ближайших союзников, нацеленная на создание узкогрупповых структур, в том числе военно-политической направленности, как это происходит с «тройкой» AUKUS. Налицо тенденция использовать этот блок для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Натовцы этого и не скрывают», — отметил глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что США «энергично подтягивают» Японию, Новую Зеландию и Австралию к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской военной инфраструктуры на АТР с формированием соответствующих логистических цепочек.

Позднее глава МИД также предупреждал, что AUKUS будет расширяться за счёт принятия новых членов.

«Происходит всё за счёт подрыва структур, десятилетиями формировавшими архитектуру безопасности в Азии... Были созданы разветвлённые механизмы: диалоговые форматы между АСЕАН и её отдельными партнёрами, Восточноазиатские саммиты, Региональный форум АСЕАН по безопасности... Всё формально остаётся на бумаге, но уже взят курс на то, чтобы не в этих универсальных форматах, где действует правило консенсуса, определялись главные пути развития региона, а чтобы эта прерогатива была перенесена в узкоблоковые структуры типа AUKUS, которые будут всячески «накачиваться», в том числе новыми членами», — заявил в январе этого года Лавров.

Подводная лодка США

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Региональный блок

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, последующее расширение AUKUS за счёт подключения внешних партнёров было заложено в формат блока с самого начала.

«Именно такой формат был задуман его создателями: три англосаксонских страны, к которым подключат Японию, Южную Корею либо какую-то другую страну. Переговоры, скорее всего, будут вестись именно с ними. Но эти страны AUKUS будут использовать в качестве прокси. Ни США, ни Австралия, ни Британия не заинтересованы в том, чтобы AUKUS был формально расширен. Англосаксы будут заставлять Японию и Корею делать невообразимые вещи под предлогом «давайте ещё чуть-чуть и вы войдёте в AUKUS», — предположил политолог в разговоре с RT.

Как Украине в Европе, различным странам будут предлагаться варианты сотрудничества, которое будет называться партнёрством с AUKUS, но не предоставлять равных прав, считает Мухин.

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Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, Вашингтон не скрывает намерения создать из AUKUS военно-политический блок, основной задачей которого будет противостояние Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Несмотря на недавний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, США продолжают выстраивать вокруг КНР санитарный кордон. AUKUS — элемент этого кордона. Но трёх стран явно недостаточно, и Америка хочет расширить этот военный альянс за счёт других стран Индо-Тихоокеанского региона. И совершенно однозначно, что этот альянс будет направлен против КНР. Китайцы уже очень негативно отозвались по поводу создания AUKUS и, я думаю, негативно отнесутся к его расширению», — подчеркнул эксперт.

Вероятными кандидатами на присоединение к альянсу, кроме Новой Зеландии и Канады, являются Япония и Южная Корея, считает Батюк.

«Я бы не стал исключать возможности вступления и каких-то других стран Юго-Восточной Азии. Будут попытки затянуть туда и Индию, но, учитывая недавний отказ Нью-Дели от участия в формате «НАТО плюс», это вряд ли удастся осуществить», — сказал эксперт.

Обозначенное Куртом Кэмпбеллом намерение США расширить AUKUS лишь подтверждает высказанные ранее опасения России, что этот альянс создаётся для того, чтобы дублировать функции НАТО, добавил Батюк.

«Это такое тихоокеанское НАТО. Естественно, подобного рода политика не может не привести к осложнению отношений между США и Китаем. Если американцы надеялись каким-то образом решить китайскую проблему во время визита Блинкена в КНР, то заявления Вашингтона о перспективах расширения AUKUS полностью подорвали всякие надежды на достижение этой цели», — заключил собеседник RT.