Однополярный формат: посол США прокомментировал вероятность вступления Индии в «НАТО Плюс»

Индии как одному из ближайших партнёров США предстоит решить, вступать ли ей в группу «НАТО Плюс». Об этом заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти. Ранее принять Индию в этот формат рекомендовал комитет конгресса США, мотивировав это необходимостью укреплять безопасность на фоне обострения отношений с Китаем из-за Тайваня. Политологи отмечают, что США пытаются таким образом отдалить Индию от России и создать в Азии аналог НАТО для будущей конфронтации с Китаем.

Индия должна сама принять решение о присоединении к формату «НАТО Плюс», но США считают, что этот и другие вопросы сотрудничества имеют перспективу. Об этом в интервью индийскому телеканалу WION заявил посол Соединённых Штатов в Индии Эрик Гарсетти.

Так дипломат ответил на вопрос журналистов о недавней рекомендации комитета конгресса США, в которой предлагалось включить Индию в «НАТО Плюс».

«На мой взгляд, обсуждения можно вести по любым вопросам. Именно Индия должна решить, что ей принесёт наибольшую пользу. Но одно я знаю точно — идёт ли речь о Четырёхстороннем диалоге по безопасности или же теперь об индо-тихоокеанском сотрудничестве — у нас налажены связи. США — это восточный рубеж, а здесь, в Индии, находится западный рубеж нашего общего региона, где мы хотим соблюдения свобод, обеспечения нашей безопасности, а также добиваться, чтобы для мира, процветания, для нашей планеты и нашего населения создавались благоприятные условия», — заявил Гарсетти.

Он добавил, что США и Индия расширяют сотрудничество в сфере обороны, что «30—40 лет назад казалось немыслимым».

«Временами мы взаимодействуем с Индией теснее, чем с некоторыми из наших ближайших союзников: это и совместное производство, и возможность продавать важные системы, чтобы обеспечить Индии безопасность», — пояснил американский дипломат.

Форматное предложение

Ранее с предложением пригласить Индию в формат «НАТО Плюс» выступил Специальный комитет конгресса США по стратегической конкуренции между Соединёнными Штатами и Коммунистической партией Китая.

Стоит отметить, что такую рекомендацию комитет сделал в контексте противостояния Вашингтона и Пекина по вопросу принадлежности Тайваня.

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«Победа в стратегической конкуренции с Коммунистической партией Китая и обеспечение безопасности Тайваня требуют от США укрепления связей с нашими союзниками и партнёрами в сфере безопасности, включая Индию. Включение Индии в состав механизма обеспечения безопасности «НАТО Плюс» будет основано на тесном партнёрстве США и Индии в целях укрепления глобальной безопасности и сдерживания агрессии КПК во всём Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в рекомендации комитета.

Напомним, «НАТО Плюс» представляет собой группу стран, в которую помимо членов альянса входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Израиль. Ранее американские конгрессмены уже предлагали включить в этот формат Украину.

С начала спецоперации РФ на Украине США усилили попытки сблизится с Индией и призывают Нью-Дели отказаться от партнёрства с Москвой.

Так, весной 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе заявил, что Вашингтон хочет сменить Россию в роли основного зарубежного партнёра Индии.

«В случае Индии отношения (с Россией. — RT) насчитывают десятки лет. Россия была для Индии партнёром по необходимости, когда мы были не в том положении, чтобы быть её партнёром. Сейчас мы прилагаем усилия в этом направлении. Я считаю, что сейчас между США и Индией происходит всё большее стратегическое сближение. И конечно, серьёзная роль здесь отведена Китаю», — сказал Блинкен.

В свою очередь координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл в начале 2023 года выделил Индию как основное направление дипломатической деятельности США в текущем году.

При этом в Индии последовательно отвергают критику стран Запада за продолжение сотрудничества с Москвой и подчёркивают высокий статус партнёрства двух стран. Так, в апреле глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели являются одними из самых прочных в мире.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Сегодня наши партнёрские отношения являются предметом внимания и комментариев не потому, что они меняются, а (напротив. — RT) из-за того, что они не меняются. Несомненно, в наше время они являются одними из самых устойчивых на фоне прочих примеров взаимодействия между крупнейшими державами мира», — подчеркнул глава индийской дипломатии.

Джайшанкар добавил, что, как и Россия, Индия разделяет «приверженность многополярному миру, что также подразумевает многополярность в Азии».

Антироссийский и антикитайский фронт

Заявление посла США в Индии является попыткой привлечь Нью-Дели к более активному сотрудничеству с коллективным Западом и отказаться от своей многовекторной политики, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«США пытаются привлечь Индию в форматы, созданные в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии, и купить Нью-Дели привилегированным партнёрством», — отметил эксперт.

Однако Нью-Дели не будет на данном этапе присоединятся к партнёрству с НАТО, считает Владимир Брутер.

«Индия ничего подписывать с «НАТО Плюс» не будет, а если и будут сделаны какие-либо декларации о сотрудничестве, то они будут такими, чтобы суверенитет Индии не нарушался и не зависел от позиции партнёров. Индия на этом настаивает, так как это очень выгодная позиция для страны, которая быстро развивает свою экономику», — пояснил собеседник RT.

Нью-Дели последовательно следует курсом, при котором индийские интересы являются приоритетными, напомнил Владимир Брутер. Это касается и нынешней военно-политической ситуации в мире, в которой страны коллективного Запада очевидно хотят нанести стратегическое поражение России.

«В Азии понимают, что это не их конфликт. Они понимают, что США в этом конфликте преследуют исключительно свои интересы. Поэтому затащить кого-то в такое партнёрство очень сложно. Они знают, что это не касается их интересов. Индия — большая страна с растущей экономикой. Её нельзя просто купить, и она неохотно идёт на неравные размены», — рассказал эксперт.

Вашингтон пользуется нынешней военно-политической ситуацией в мире для того, чтобы «отдалить от России страны Азии», и разговоры о привлечении Индии к «НАТО Плюс» направлены именно на это, пояснил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Это делается под заявления Госдепа о стремлении Америки принести процветание, свободу и демократию своим азиатским партнёрам. Однако это всего лишь публичная риторика. На деле Вашингтон стремиться не только отдалить Индию и другие государства региона от России и поместить их в орбиту американского влияния, но и создать из них новый расширенной военно-политический блок, члены которого совместно будут противостоять РФ и КНР», — отметил собеседник RT.

Для этого есть определённые предпосылки, так как некоторые высокопоставленные представители индийского бизнеса и политической элиты очень сильно связаны с англосаксонским истеблишментом, пояснил Фельдман. Однако Индия не будет предпринимать каких-либо шагов в этом направлении, пока не станет ясно, кто возглавит следующую администрацию США, считает Павел Фельдман.

«В ближайшее время, пока этот вопрос не прояснится, Индия не будет совершать резких движений, поскольку она дорожит своим нейтральным статусом и партнёрскими связями с Москвой. Нью-Дели не решится идти на такого рода международную эскалацию и позиционировать себя в качестве сторонника и союзника блока НАТО», — рассказал эксперт.

Курс на конфликт с Китаем, которому следуют США, и под который они набирают союзников, — очевиден, считает Павел Фельдман.

«Страшилка об ужасных России и Китае используется американцами для того, чтобы замотивировать нейтральные азиатские страны или неопределившиеся государства вступить, если не в расширенный блок НАТО, то в военно-политические образования, которые по факту будут выполнять функции НАТО в другом регионе мира. Более того, эти государства станут зависимыми от Вашингтона в вопросе поставок вооружений и будут вынуждены размещать у себя натовские или американские военные базы, и таким образом рискуют утратить суверенитет», — заключил эксперт.