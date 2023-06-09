«Этот шаблон неприменим»: Индия отказывается присоединяться к формату НАТО+

Индийские власти в ответ на предложение США присоединиться к формату НАТО+ заявили, что блоковый подход неприменим к Нью-Дели. С такой позицией выступил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя соответствующую инициативу конгрессменов. По его словам, концепция Североатлантического договора — «единственный шаблон», через который многие американцы смотрят на мир. Намереваясь включить Индию в НАТО+, Вашингтон пытается вовлечь её в свой антикитайский и антироссийский курс, считают аналитики. Впрочем, с точки зрения экспертов, азиатская держава обладает достаточным суверенитетом, чтобы и далее проводить независимую внешнеполитическую линию.

Блоковый подход неприменим к Нью-Дели. С таким заявлением выступил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ответ на предложение США вступить в НАТО+.

«У многих американцев до сих пор в голове эта концепция Североатлантического договора. Поэтому в любых ситуациях, с которыми они сталкиваются, они действуют так, словно это единственный шаблон или точка зрения, сквозь которую они смотрят на мир. В действительности же этот шаблон неприменим к Индии», — подчеркнул Джайшанкар, комментируя во время брифинга инициативу американских конгрессменов сделать южноазиатскую страну новым членом формата НАТО+.

Впрочем, по его словам, Нью-Дели воспринимает это как желание Вашингтона «больше взаимодействовать с Индией».

«Просто используется такая терминология, поскольку она для них привычна. Я бы не стал так уж сильно углубляться в терминологию. Я лишь высоко оценил бы тот факт, что комиссия конгресса (США. — RT) настроена на то, чтобы вести больше дел с Индией, и считаю, что это очень хорошо», — отметил он.

Ранее Специальный комитет конгресса по стратегической конкуренции между Соединёнными Штатами и Коммунистической партией Китая (КПК) предложил присоединить Индию к формату НАТО+.

«Включение Индии в состав механизма обеспечения безопасности НАТО+ будет основано на тесном партнёрстве США и Индии в целях укрепления глобальной безопасности и сдерживания агрессии КПК во всём Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в рекомендации комитета.

Напомним, формат НАТО+ объединяет страны — члены Североатлантического альянса и пять государств — союзников Соединённых Штатов: Новую Зеландию, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль.

Как отметил впоследствии посол США в Индии Эрик Гарсетти, Нью-Дели как одному из ближайших партнёров Вашингтона нужно будет принимать решение, вступать ли в группу НАТО+. По словам Гарсетти, Вашингтон оценивает этот вопрос и другие аспекты сотрудничества как перспективные. Он также подчеркнул, что в контексте «индо-тихоокеанского сотрудничества» у Вашингтона и Нью-Дели «налажены связи».

«США — это восточный рубеж, а здесь, в Индии, находится западный рубеж нашего общего региона, где мы хотим соблюдения свобод, обеспечения нашей безопасности», — указал дипломат в интервью индийскому телеканалу WION.

Как добавил американский посол, Вашингтон и Нью-Дели наращивают партнёрство в оборонной сфере, что «30—40 лет назад казалось немыслимым», и иногда такое взаимодействие даже более тесное, чем с некоторыми из ближайших союзников Америки. Речь идёт, в частности, о совместном производстве, а также о возможности «продавать важные системы, чтобы обеспечить Индии безопасность».

«Не несёт мир и стабильность»

Напомним, против существования и расширения формата НАТО+ выступает Китай. На фоне предложений со стороны США к Индии присоединиться к этому объединению министр обороны КНР Ли Шанфу сообщил о попытках создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе «военных альянсов, подобных НАТО». По его словам, истинная цель таких планов — «держать страны региона в заложниках и разыгрывать карту конфликтов и конфронтаций».

«Такие попытки лишь ввергнут регион в водоворот раскола, споров и конфликтов», — цитирует его выступление на конференции «Диалог Шангри-Ла» телеканал CGTN.

При этом, как отметил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, большинство стран региона не поддерживают блоковую конфронтацию.

«Некоторые страны на словах говорят о своей свободе и открытости, заявляют о сохранении мира и процветания в регионе, но на самом деле непрерывно занимаются сколачиванием различных военных блоков и, помимо этого, пытаются протолкнуть НАТО в восточном направлении — в Индо-Тихоокеанский регион. В этом отношении позиция большинства стран региона предельно ясна: они выступают против сколачивания различных военных блоков в регионе, не одобряют протягивание щупалец НАТО в Азию, не приемлют распространения блоковой конфронтации в Азии», — подчеркнул Вэньбинь.

Американский корабль в Южно-Китайском море

AP

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Планы по распространению влияния блока оценили и в Москве. Как напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в регионах, где присутствует НАТО, подрывается стабильность обстановки.

«НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», — констатировал Песков.

«В корыстных целях»

С точки зрения аналитиков, истинная цель Вашингтона, заявившего о желании присоединить Индию к формату НАТО+, — вовлечь азиатскую державу в свой антикитайский и антироссийский курс.

«Однако индийским властям не нравится, когда их хотят использовать в корыстных целях. Они понимают стратегическую значимость своей страны и то, что её главные ценности — нейтралитет и балансирующая роль. Со своей стороны, США пытаются привлечь Индию к борьбе с Китаем, так как у этих обоих государств крупные экономики», — отметил в разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Кроме того, США, намереваясь подключить Индию к формату НАТО+, стараются таким образом ослабить её связи с РФ.

«Вашингтон давил на Нью-Дели после покупки ЗРК С-400, а также из-за закупок российской нефти. Однако Индия продемонстрировала в отношении к РФ особую позицию. Российско-индийские союзнические связи проверены на прочность временем ещё со времён СССР. И индийцы прекрасно понимают, что США пытаются изолировать РФ, сделать её изгоем», — добавил Блохин.

Помимо прочего, по его словам, если Индия присоединится к НАТО+, её вес во внешней политике «значительно сократится».

«Примкнув к этому формату, Индия подпадёт под влияние Североатлантического альянса, не сможет, как прежде, следовать своим национальным интересам. Но пока индийская сторона занимает взвешенную позицию, Запад будет перед ней заискивать», — считает аналитик.

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При этом он выразил уверенность, что на данном этапе стратегия Вашингтона по сближению с Нью-Дели за счёт присоединения Индии к НАТО+, по сути, провалилась. Однако Вашингтон не оставит попыток заручиться поддержкой Нью-Дели в противостоянии с Китаем и Россией, полагает Блохин.

«Противостояние США с КНР и РФ лишь обостряется. Параллельно идёт борьба за союзников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и Индия — «лакомый кусочек» в этой игре», — пояснил специалист.

В свою очередь, как указал в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, заявление министра иностранных дел Индии свидетельствует о независимости внешней политики этого государства.

«Глава индийской дипломатии своими словами подтвердил, что его страна обладает политическим суверенитетом и не желает возвращаться в колониальные времена, когда Запад методично занимался её разграблением», — говорит эксперт.

Он также подчеркнул, что схожая тенденция к «обретению подлинной независимости» характерна для многих развивающихся государств, которые не хотят быть «пешками в большой американской игре против России и Китая».

«Они не только дорожат своим нейтралитетом, но и прекрасно осознают, что НАТО в его нынешнем состоянии не может гарантированно обеспечить их безопасность. Так или иначе Вашингтон будет пытаться консолидировать незападный мир под эгидой некоего военно-политического альянса. И это стремление никогда не иссякнет», — прогнозирует Фельдман.

Белый дом

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В то же время он напоминает, что если ряд стран отказываются от сотрудничества с США или идут наперекор их политике, то американцы, как правило, в таком случае прибегают «к шантажу, запугиванию и организации революций».

«Не исключено, что в дальнейшем Соединённые Штаты заговорят о необходимости привнести в Индию «истинные демократические идеалы», требующие полной лояльности Западу», — считает Фельдман.

Однако, по его мнению, такая стратегия «лишь отталкивает потенциальных союзников».

«Политика давления всегда порождает противодействие. Чем сильнее Вашингтон будет давить на суверенные развивающиеся страны, тем скорее они осознают необходимость солидаризироваться с Москвой и Пекином в международных делах», — резюмировал Фельдман.