«Осуждаем расширение НАТО и санкции»: президент Кубы в интервью RT — об отношениях с Россией и политике Запада

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что Гавана осуждает вводимые Западом санкции против России и не приемлет расширение НАТО к российским границам. Он также выразил недовольство гегемонистским мышлением западных государств, которые рассматривают развивающиеся страны как «задний двор». По его словам, БРИКС на этом фоне предоставляет для таких стран отличную альтернативу.

— Как вы оцениваете отношения между Кубой и Россией в последние несколько месяцев?



— Прежде всего следует признать, что у России и Кубы прекрасные отношения. Прекрасные отношения, которые основываются на исторически дружественных и братских связях, установленных ещё во времена Советского Союза и ознаменовавших многие этапы в отношениях между нашими странами и народами.

В настоящий момент у нас прекрасные отношения. Во многом они обусловлены нашими традиционно дружескими связями, но также и стремлением обеих сторон укреплять эти отношения в условиях неопределённости современного мира.

Я считаю президента Владимира Путина своим другом, настоящим другом Кубы, и он продемонстрировал это на деле. В наших последних беседах во время моего визита в Россию в ноябре прошлого года я высоко оценил, что Путин с огромным пониманием относится к проблемам, которые переживает Куба. Я также благодарен за признание Путиным героизма кубинского народа и того, как мы, не сдаваясь, противостоим трудным временам, вызванным эмбарго, которое ещё больше усилилась в последнее время. Я также оценил готовность Путина, не только российского лидера, но и мирового лидера, поддержать Кубу всем, что в силах России. И с этого момента был предпринят целый ряд действий.

Мы осуждаем и не приемлем расширение НАТО к границам России. Мы решительно осуждаем все меры и санкции, которые были применены в качестве принуждения против Российской Федерации.

Мы очень благодарны за содействие, которое Россия оказала нам в виде гуманитарной и продовольственной помощи, но прежде всего за помощь, которую оказала нам Россия, когда мы переживали самые сложные времена пандемии, особенно в её пик, потому что в этот момент из-за сбоев в системе здравоохранения нам стало не хватать медицинского кислорода. Россия отправила приборы для выработки медицинского кислорода. Россия помогла транспортными средствами, чтобы Куба могла импортировать кислород из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. И всё это было сделано с явным альтруизмом, абсолютной бескорыстностью и огромной самоотдачей со стороны тех, кто приехал поддержать нас. Именно так, в самые трудные моменты, проявляется настоящая дружба.

— А что вы скажете тем людям, которые критикуют эти отношения, которые обеспокоены теми услугами, которые Россия может оказать деловому сектору Кубы?

— Нужно посмотреть, откуда берутся люди, которые выступают против и у которых есть сомнения на это счёт. Я считаю, что первое, что должно волновать всех нас, кто сочувствует Кубе, это то, как наш влиятельный сосед блокирует нас, ужесточает свою блокаду, закручивает гайки и продолжает пытаться соблазнить нас, но это лишь обман и пустые обещания. Это создаёт ложные ожидания о якобы предпринимаемых усилиях по улучшению ситуации на Кубе, в то время как всё, что с нами происходит, говорит об обратном. И вот тогда появляются друзья из других мест, из других стран, которые реально поддерживают нас конкретными действиями в условиях, не ущемляющих нашу независимость.

Полагаю, что эта критика связана ещё и с тем, что в рамках европейского конфликта в мировых СМИ развернулась кампания по очернению России и ценностей российского народа. Думаю, что это привело к русофобии. Так же и на Кубе, мы ведь не закрытая страна, поэтому могут быть люди со своим суждением на этот счет. Посмотрим, что скажут эти люди, когда наши проекты воплотятся в жизнь и помогут нам в решении наших проблем. Я верю, что большая часть кубинского народа всегда будет благодарна.

— Вы говорите как раз о тех условиях, в которых происходит улучшение отношений между Кубой и Россией. Это условия, в которых, по мнению многих экспертов, мы наблюдаем стремительное развитие многополярности, например, на примере стран БРИКС. Список стран-кандидатов на вступление в эту группу в последнее время сильно вырос. Другой пример — это процесс дедолларизации. Какой видит свою роль Куба в этом контексте?

— Прежде чем перейти к признанию роли БРИКС, где Россия также играет ведущую роль, считаю необходимым описать ситуацию, сложившуюся в международных отношениях в мире.

Сегодня в основе мировых международных отношений лежит агрессивная и гегемонистская политика США, которые постоянно возводят стены, вводят принудительные санкции, применяют шантаж, агрессию и клевету. В экономической сфере эта гегемония выражается в тотальном контроле мировой экономики правительством США, Международным валютным фондом и Всемирным банком. И всё это создает огромную неопределённость относительно путей решения глобальных проблем, обременяющих мир, потому что из-за такой политики проблемы, связанные с изменением климата, нехваткой продовольствия, коллапсом систем здравоохранения, как было, например, в период пандемии коронавируса, растущей неграмотностью, отсутствием безопасности, эти проблемы, угрожающие миру во всем мире, ощущаются все сильнее и сильнее. Доминирует совершенно несправедливый, антидемократический международный экономический порядок.

И какую альтернативу предлагает БРИКС на фоне гегемонистского навязывания этого международного экономического порядка? Я считаю, что БРИКС даёт отличную альтернативу для экономической интеграции, особенно для развивающихся экономик, беднейших стран, так называемых стран третьего мира, стран юга. Потому что БРИКС прежде всего отстаивает многополярность в отношениях. И я считаю, что в данном случае мы также должны признать роль, и Куба её признаёт, важную руководящую роль России в достижении многополярного мира. Отстаивая принципы многополярности, страны БРИКС выступают против идеологии холодной войны, они предлагают возможность более справедливого, более равноправного международного экономического порядка, который благоприятствует всем. Они выступают за более партнёрские связи в экономических и торговых отношениях между странами, за отношения, которые укрепляют мир и гарантируют международную безопасность. Поэтому я считаю, что это очень подходящее пространство для стран третьего мира, для развивающихся стран. В этом, более или менее, и заключается политическая концепция БРИКС.

Сегодня БРИКС, как группа, отстаивающая принципы многополярности и с соответствующими взглядами на международный экономический порядок, предлагает отказаться от доллара. И это еще один важный момент: что означает отказ от доллара в торгово-экономических отношениях? Прежде всего, дедолларизация создаёт основу для более инклюзивных, более благоприятных отношений, чтобы целая группа стран могла интегрировать свои экономики друг с другом, а с точки зрения экономических и финансовых отношений, отказавшись от доллара, удается избежать санкций, которые вводятся США или другими влиятельными державами, при использовании этой валюты.

RT

Ведь США также используют доллар и для введения экономических и финансовых санкций. Примером тому является блокада Кубы и запрет на проведение финансовых операций в долларах. За этим призваны следить финансовые структуры США. Существуют санкции в отношении не только Кубы, но и других стран. Недавно моё внимание привлек один американский конгрессмен, который, узнав о том, что Бразилия и Китай отказались от применения американского доллара в двусторонней торговле, в резкой и высокомерной форме заявил примерно следующее: «Сейчас их двое, завтра их будет четверо, а потом ещё больше, и мы потеряем возможность вводить санкции и наказывать страны за неиспользование нашей валюты». Это уже на уровне ДНК, это у них в крови и уже дошло до таких масштабов, что они говорят об этом так цинично и открыто, потому что просто в этом уверены.

Поэтому все понимают, какое значение, какие перспективы и возможности открываются в сфере торговли и экономических отношений, если поступать, как поступают БРИКС. Подобный подход постепенно может привести к построению более справедливого, сплоченного, инклюзивного и демократического международного экономического порядка. В итоге все это приведет к установлению мира, большей безопасности и большим возможностям во всех областях. И тогда не будет ни гегемонии США, ни гегемонии Международного валютного фонда, ни гегемонии Всемирного банка. Появится возможность развивать новые виды экономических и торговых отношений. Я считаю, что Куба должна быть интегрирована в новую систему экономических отношений. Она должна иметь возможность в ней участвовать.

— Недавно появились разговоры о возможности торговли с Россией в российских рублях.

— Да. В связи с этим, в России открываются филиалы кубинских банков, а на Кубе филиалы российских банков или финансовых организаций. То есть, ситуация начинает меняться, и мы рассматриваем эту возможность в отношении других стран.

— Мы видим, что отношение США и некоторых европейских государств становится всё более агрессивным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил западные страны с садом, а остальные государства — с джунглями. А высказывания президента Франции Макрона во время визита по станам Африки многие назвали проявлением неоколониализма. Почему у Запада такая позиция?

— Я думаю, подобные высказывания — это часть гегемонистского мышления, согласно которому развивающиеся страны всегда рассматриваются как «задний двор». И единственное, о чём думают развитые страны — это как воспользоваться ресурсами развивающихся стран, чтобы удовлетворить свои имперские аппетиты. Это часть неолиберальной буржуазной идеологии.

— Вы упомянули Венесуэлу. Недавно мы увидели то, что многие считают политическим поражением самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Каково ваше мнение о том, чем закончилась эта история, о теперешних отношениях

— Я считаю политическим безрассудством то, что США cоздали эту схему вмешательства в политику Венесуэлы. Они нашли человека на должность президента и попытались привести его к власти, воспользовавшись сложной ситуацией в Латинской Америке и в Венесуэле, в частности. И в конце концов, их проект провалился и не получил поддержки у населения. Как раз потому что это была неудавшаяся попытка вмешательства во внутренние дела страны и неудачный провальный проект.

— Однако мы видим, что сейчас в этом регионе некоторые страны также переживают непростые времена. В Перу избранный президент попал в тюрьму, а власти недавно одобрили ввод американских военных. Является ли это шагом назад для демократии в Латинской Америке?

— Как показывает история Латинской Америки, в рамках имперской и гегемонистской концепции, а также постулатов доктрины Монро, правительство США всегда адаптировалось к обстоятельствам, чтобы продвигать свои интересы и попытаться выиграть в любой ситуации. В последнее время каждый раз, когда в какой-либо стране к власти приходит демократическое правительство, представляющее интересы народа, во главе которого стоят представители левых сил, которые продвигают правительственные программы и не подчиняются Соединённым Штатам, американцы делают всё возможное, чтобы их свергнуть.

Посмотрите, что они сделали с Лулой, как они его судили. Сейчас в Аргентине ведётся жёсткая борьба против Кристины Фернандес де Киршнер, потому что они знают, что она является важной политической фигурой не только для Аргентины, но и для всей Латинской Америки. Таким образом, это не что иное, как злоба и жёсткая травля, основанная на лжи, клевете, придуманных историях о лидерах, представляющих левые силы, об их семьях, друзьях и всём их окружении.

Я считаю, что самое главное, чтобы народ понимал, что это ловушка расставляется именно для него. Ведь все эти кампании направлены именно против настоящих защитников народа, против партий, организаций, институтов и лидеров, которые защищают интересы народа. Поэтому именно народ должен защищать свои идеи, свое будущее во время попыток переворота, когда используется уголовное преследование политиков. Чем лучше латиноамериканцы будут разбираться в этих вопросах, чем более сплочёнными они будут в проявлении своей воли, чем больше они будут поддерживать своих лидеров и вышеупомянутые процессы, тем проще будет противостоять попыткам переворота со стороны правительства Соединённых Штатов.

— Но пробуждение может быть в некотором роде под угрозой, не только из-за украинского кризиса, в котором, как вы сказали, НАТО занял агрессивную и жёсткую позицию не только по отношению к России, но и, судя по их заявлениям, по отношению к Китаю, в особенности, в вопросе Тайваня. Как это может повлиять на сегодняшнюю ситуацию?

— Китай, как и Россия, вызывает большое беспокойство у Соединённых Штатов, так как они играют важную роль на международной арене. Оба государства являются державами, которые защищают другой международный экономический порядок. Они защищают многополярность, выступают за мир и уважение между народами. Ещё одна причина обеспокоенности США — это развитие экономического и финансового потенциала Китая. Поэтому американцы развязывают информационную войну и ведут против России и Китая агрессивную политику, ищут способы, чтобы их опорочить и дискредитировать. И одним из таких способов является Тайвань.

RT

В 1971 году Генеральная Ассамблея ООН признала правительство Китайской Народной Республики законным представителем китайского народа. Поэтому все, что сейчас происходит с Тайванем, является вмешательством во внутренние дела КНР. Куба осуждает вмешательство во внутренние дела Китая. Мы осуждаем, выражаем свою обеспокоенность и считает враждебным военное присутствие Соединенных Штатов и их союзников в Тайваньском проливе, которые пытаются развязать конфликт в регионе. Куба поддерживает Китай, его право на воссоединение и право отстаивать концепцию единого Китая. Поэтому всё, что противоречит всему вышесказанному, мы рассматриваем как вмешательство во внутренние дела Китая и считаем частью империалистической кампании по дискредитации роли Китая в мире.

— Считаете ли вы начавшийся процесс необратимым? Я имею ввиду многополярность, о которой вы говорили, интеграцию Китая, России, стран БРИКС и Латинской Америки, которые играют важную роль в этих процессах.

— Думаю, это относительно новые процессы, которые приведут нас к тому, чего многие из нас очень ждут, с точки зрения интеграции и многополярности. Но этот процесс только начинается. И мы должны поддерживать и проявлять политическую волю, чтобы этот процесс привёл к желаемым результатам для нашего народа.