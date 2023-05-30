Президент Кубы: мы осуждаем расширение НАТО к границам России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.

«Мы осуждаем и не приемлем расширение НАТО к границам России. Мы решительно осуждаем все меры и санкции, которые были применены в качестве принуждения против Российской Федерации», — сказал он.

Также он заявил, что сегодня в основе мировых международных отношений лежит агрессивная и гегемонистская политика США.

Диас-Канель обратил внимание на то, что Соединённые Штаты постоянно «возводят стены», вводят принудительные санкции, а также применяют шантаж, агрессию и клевету.

Ранее председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо заявил, что власти США виновны в разжигании конфликта на Украине, но пытаются переложить ответственность на Россию через медиа.