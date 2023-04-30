Спикер парламента Кубы Ласо обвинил США в разжигании украинского конфликта

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Власти США виновны в разжигании конфликта на Украине, но пытаются переложить ответственность на Россию через медиа, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо.

«Мы выступаем против политики изоляции России... которую стремятся обвинить в эскалации конфликта. Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы», — цитирует его ТАСС.

29 апреля делегация Государственной думы России во главе с её спикером Вячеславом Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом.

Ожидается, что в ходе визита делегация обсудит с кубинской стороной законодательное обеспечение в сфере финансов и инвестиций, энергетики, образования, туризма.

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