Спикер парламента Кубы Ласо обвинил США в разжигании украинского конфликта

Власти США виновны в разжигании конфликта на Украине, но пытаются переложить ответственность на Россию через медиа, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо.

«Мы выступаем против политики изоляции России... которую стремятся обвинить в эскалации конфликта. Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы», — цитирует его ТАСС.

29 апреля делегация Государственной думы России во главе с её спикером Вячеславом Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом.

Ожидается, что в ходе визита делегация обсудит с кубинской стороной законодательное обеспечение в сфере финансов и инвестиций, энергетики, образования, туризма.