Диас-Канель: у России и Кубы прекрасные отношения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в интервью RT, что у Кубы и России прекрасные отношения.

«Прекрасные отношения, которые основываются на исторически дружественных и братских связях, установленных ещё во времена Советского Союза и ознаменовавших многие этапы в отношениях между нашими странами и народами», — сказал он.

Также Диас-Канель считает президента России Владимира Путина своим другом и настоящим другом Кубы. По его словам, Путин продемонстрировал это на деле.

«Наши политические отношения сильны, потому что мы сходимся по многим пунктам международной повестки. Такое состояние двусторонних отношений охватывает все сферы», — сказал он.

Кубинский лидер подчеркнул, что отношения двух стран прекрасно представлены и на уровне президентов, министерств иностранных дел, правительства и парламентов, а также государственных структур.

Ранее Диас-Канель заявил, что Куба может выступить мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки.