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Президент сообщил, что Куба может быть мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки

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Куба может выступить мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки. Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.
Президент сообщил, что Куба может быть мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки
  • globallookpress.com
  • © Guillermo Nova

«Наша страна имеет обширные и разносторонние отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, что позволит ей служить мостом для создания прочных и выгодных связей между государствами — членами ЕАЭС и государствами обоих регионов», — сказал он по видеосвязи на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» открывает продажу билетов на Кубу.

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