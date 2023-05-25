Президент сообщил, что Куба может быть мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки

Куба может выступить мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки. Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.

«Наша страна имеет обширные и разносторонние отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, что позволит ей служить мостом для создания прочных и выгодных связей между государствами — членами ЕАЭС и государствами обоих регионов», — сказал он по видеосвязи на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» открывает продажу билетов на Кубу.