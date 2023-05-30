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Президент Кубы Диас-Канель восхитился профессионализмом RT

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель восхитился профессионализмом RT, отметив, что телеканал является информационной альтернативой для разных стран мира и у него иной взгляд на вещи.
Президент Кубы Диас-Канель восхитился профессионализмом RT
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью RT.

Президент Кубы поблагодарил телеканал за возможность обратиться к широкому спектру аудитории в разных странах Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«(Хотел бы. — RT) выразить, как я уже говорил вначале, вам своё уважение и восхищение вашей работой и профессионализмом, в медийной сфере вы обеспечиваете иной взгляд на вещи, являетесь другой информационной альтернативой для всех нас», — сказал Диас-Канель.

В ноябре 2022 года Диас-Канель посетил редакцию RT на испанском в Москве и оценил масштаб работы телеканала.

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