Президент Кубы Диас-Канель восхитился профессионализмом RT
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Об этом он заявил в интервью RT.
Президент Кубы поблагодарил телеканал за возможность обратиться к широкому спектру аудитории в разных странах Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна.
«(Хотел бы. — RT) выразить, как я уже говорил вначале, вам своё уважение и восхищение вашей работой и профессионализмом, в медийной сфере вы обеспечиваете иной взгляд на вещи, являетесь другой информационной альтернативой для всех нас», — сказал Диас-Канель.
В ноябре 2022 года Диас-Канель посетил редакцию RT на испанском в Москве и оценил масштаб работы телеканала.