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Президент Кубы Мигель Диас-Канель оценил масштаб работы телеканала RT

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил редакцию RT на испанском в Москве и оценил масштаб работы телеканала.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель оценил масштаб работы телеканала RT
  • RT
  • © RT

«Сегодня мы находимся у вас в гостях и видим масштабы работы RT, как здесь всё организовано. Я вижу большие возможности для развития сотрудничества. Для нас сегодня это ещё одна возможность перенять ваш опыт, которым вы уже поделились с нами в мае. Уверен, что мы должны продолжать развивать наше сотрудничество и организовывать подобные встречи как минимум раз в год», — отметил он.

Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву вечером в субботу, 19 ноября. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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