«Нужно найти баланс, чтобы мир оставался устойчивым»: Додик в интервью RT — о России, НАТО и санкциях

Республика Сербская не позволила Боснии и Герцеговине поддержать антироссийские санкции. Об этом в интервью RT заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. Он также отметил, что страна прекратила всю деятельность, связанную с НАТО, напомнив, что именно силы альянса бомбили сербский народ.

— Как вы видите будущее?

Мы хотим сотрудничать, продолжать сотрудничество с Россией. Мы не те, кто разорвал отношения с Россией, потому что кто-то другой ведёт войну против неё, и считаем, что имеем право на наше тесное сотрудничество. Политика подчинения, которую требует Запад с точки зрения санкций против России, и прекращение любого сотрудничества с нашей стороны — была отвергнута.

Мы в равной степени выступаем за сотрудничество с другими странами, которые желают этого, но сегодня мы видим на Западе чаще всего те страны, которые считают — если вы не с нами, то вы против этого. Если вы не с нами против России, то против нас.

Так что это то, что стоит за пределами того, что является интересом сегодняшнего мира, и в чём этот мир нуждается сегодня. Несомненно, Россия — великая страна. Они не хотели слушать Россию, когда она предупреждала, что у неё есть определённые опасения и видения, ставящие под угрозу её положение. Они отказывались вести диалог по этому поводу.

Следует напомнить, что перед началом военной операции Россия предоставила Западу документ, касающийся её безопасности, и удивительно, что никто на него не отреагировал. Это обыкновенное высокомерие Запада, который отвергает любые мнения других и проводит некоторые свои политики, как правило, по причине лоббирования своих интересов или мотивированы какими-то своими долгосрочными стратегическими интересами, как в случае с Россией. То, что они хотят, а не для защиты Украины.

Это просто предлог, в котором они пытаются получить что-то на эмоциях, суть их притязаний думаю являются огромные и безграничные ресурсы, которые есть у России, и овладение всеми ними есть главная цель Запада. Которая, по сути, напрасная. У Западной Европы нет ни нефти, ни газа, нет редких металлов, нет угля, нет ресурсов, нет многого всего другого, что важно для будущего мира.

С другой стороны, мы видим эти отношения, которые Европейский Союз имеет с Америкой. Европейский союз — американский проект. Европейский союз, через мандат который имел Шнайдера, а затем и Меркель, попытались построить свою собственную политику со всеми. Американцы заявили: «Вы — наш проект и будете делать так, как мы хотим», и поэтому сегодня ни один лидер в Европе самостоятельно не управляет ею.

Здесь (в Европе. — RT) управляют, прежде всего, Байден и Зеленский, которые выдвигают требования различным странам Европейского Союза. Вспомните как это было, когда начался конфликт в Украине. Они дискуссировали о том, хотят или не хотят передавать Украине каски или полевые кровати, а теперь всё переросло на ракеты большой дальности.

Республика Сербская не позволила Боснии и Герцеговине поддержать санкции против России несмотря на то, что некоторые её безответственные послы в ООН и в некоторых других местах, по собственной инициативе и в обход законов и Конституции Боснии и Герцеговины согласились с ними. Применение этих санкций невозможно, потому что не был достигнут консенсус по этому вопросу и в дальнейшем достичь его будет невозможно.

Именно поэтому Республика Сербская испытывает определённые виды серьёзного давления, и мы видим, что нам всё сложнее гармонизировать нашу и без того сложную ситуацию на политическом, экономическом, финансовом и любом другом уровне.

Открытый вопрос — это газопровод, который вот уже почти 15 лет является темой наших встреч. По крайней мере, теперь у нас сделан первый шаг. В Совете министров Боснии и Герцеговины принято решение о проведении переговоров с Сербией, на которых должно быть достигнуто соглашение о точке соприкосновения — подключения к газопроводу. Но впереди ещё долгий путь. Нам предстоит провести ещё несколько процедур, которым нужно следовать, но, безусловно, это реально сделать, а это означает, что происходит продвижение в этом вопросе. Мы хотим построить этот газопровод. Очевидно, что мир пока не нашел альтернативы этому. Мы наблюдаем сейчас снижение цены на газ и многое другое, но это является результатом окончания зимнего отопительного сезона. Промышленность нуждается в больших количествах газа, а население его много не потребляет. Что будет осенью, то нам ещё предстоит увидеть.

Мы — маленькие потребители. Практически незначительные с позиций общего объёма потребления в регионе, не говоря уже о глобальном уровне. Но у нас есть некоторые из наших собственных потребностей. Мы обсудим эти потребности, и я верю, что снова достигнем соглашения по газопроводу и необходимость в нем по-прежнему останется в центре наших переговоров. Он будет оставаться в центре внимания, и мы хотим видеть твёрдое намерение России поддержать свои компании, которые будут инвестировать в этот газопровод.

— Вы сказали, что верите в существование единого сербского государства, что вас объединяют история и язык. Учитывая нынешнюю ситуацию в Донбассе, как вы думаете, как отреагирует мировое сообщество на ваше заявление?

— Гипотетически, дайте нам привести референдум в Республике Сербской и давайте посмотрим чего хочет народ. Кто-то сомневается в том, что хочет народ? Никто не сомневается и поэтому они не дают провести референдум. В других местах на Западе они бы уступили, где им удобно.

Например, они готовы согласиться на проведение референдума на севере одной общины. На избирательные участки пришли 2,5% населения, в первую очередь только албанцы в Косово, на севере Косово, и такой референдум они объявили законным. В этом нет здравого смысла и это невозможно объяснить. Это просто отвратительно. Здесь, примерно 85% сербов вышли бы и проголосовали бы за независимое государство, но Республике Сербской это не дозволяется.

RT

Это невозможно с правовой точки зрения. Но это не значит, что мы должны отказаться от этой идеи. Потому что кто-то в отдалённых офисах думает, что мы заслуживаем того, чтобы управляли нами, и что мы не достойны того, чтобы сами управляли на своей земле. Мы не должны отказываться от идеи о том, что мы имеем право, если мы являемся народом, который страдал в прошлом веке от тех, кто читает нам сегодня лекции, таких как, скажем, немцы. Кто дважды нападал на сербов во время Первой и Второй мировых войн и организованно убивал. Тогдашние государства немецкого народа организованно наполовину уничтожили сербский народ. Половина людей на этой земле были убиты. Они опять появились здесь в конце прошлого века, как войска НАТО для того, чтобы бомбить эту страну, и теперь они диктуют нам политические решения, которые не устраивает Сербию. Сейчас это как будто нехорошо говорить. Но мы должны понимать, что из-за их политика вызывает недовольство, гнев.

Мы не ищем никаких хозяев, которые приходят из-за пределов нашей земли, где мы живём. Мы не управляем Германией или Австрией. Мы не хотим, чтобы на нашей территории хозяйничали, но они считают, что имеют на то право, поскольку они сильны. Германия никогда не была бы сильной, если бы у нее не было более дешёвого газа и нефти из России. Посмотрим, что с ними будет далее. Я не язвлю, это не так. Я желаю, чтобы был мир Божий, чтобы люди имели право сами решать свои вопросы в области прав человека. Это были просто пугалки Запада, чтобы напугать, овладеть этими пространствами и так далее.

— Недавно Вы заявили, что Республика Сербская прекратит всю деятельность, связанную с НАТО. Что повлияло на ваше решение?

— Конечно, мы сделали это. Наши люди больше не участвуют в этой работе ни по одному вопросу о сотрудничестве в рамках Совета Министров и Комиссии, которая там сформирована, и в которой происходят злоупотребления и всё делается на угоду, в первую очередь, мусульманам и, конечно, некоторым представителям НАТО.

Наша позиция и наше мнение по НАТО не должны подвергаться сомнению. Для нас НАТО — это тот, кто бомбил этот народ. Он дважды бросал на нас бомбы, убивал детей и оправдывал это как «сопутствующий ущерб». Операции, в которых были убиты дети, носили у них рабочее название — «Милосердный ангел». Конечно, мы полны негодования по поводу всего этого. И единственное решение здесь — правильное.

Дело в том, что мы не хотим быть частью НАТО, которая 20-30 лет назад дважды бомбила сербов, один раз — Республику Сербскую и во второй раз — Сербию. В этом отношении мы не можем доверять им.

Также по теме «Бомбардировки и вмешательство НАТО»: как 25 лет назад началась война в Косове 28 февраля 1998 года в Косове произошли первые крупные столкновения сил правопорядка Сербии и албанских сепаратистов. Эти события...

Прежде всего, Америка создала систему управления, которая очень, очень широко распространена во всех слоях общества, от образования до финансов. Если вы не являетесь частью политики, которую они продвигают, они ломают цепи, сокращают пути финансирования, а затем они ставят вас в положение, когда у вас возникают проблемы. Все коммерческие банки стали связаны с Казначейством США, которое контролирует каждую финансовую операцию.

Америка действительно могущественна и велика, такова она сегодня. Она, несомненно, сегодня одна из крупнейших военных держав. Это общеизвестно. Но в то же время, как я прочитал в эти дни, что, кредитные долговые отношения превышают $30 трлн... Во время Обамы и его администрации, что администрация попала в ту же проблему. Только тогда был уровень в $17 трлн. Сегодня это более $32 трлн, а прошло не так уж и много времени.

Конечно, американцы во всём мире пытаются добывать ресурсы, чтобы они могли прокормить свой дефицит в этом отношении и свой образ жизни, и они не скрывают этого. Я не понимаю, почему они делают это в Боснии и Герцеговине.

Сербы были на стороне победителей в Первой и Второй мировых войнах, где были и американцы, но это не то, о чём говорится сегодня. Это существует только для историков, потому что ничего не значит в оперативной политике с точки зрения американцев. С нашей стороны, это может означать нечто большее, это акт неуважения и обмана, нет необходимости объяснять это.

Я думаю, что дальше будет ещё сложнее. Мир — это полный беспорядок. Я думаю и верю, что в ближайшие год-два произойдёт стабилизация, и глобальными игроками будут являться крупнейшие в мире державы: Россия, Китай и Америка. Я не уверен, что будет с Европейским союзом, но в любом случае здесь нужно найти баланс, чтобы мир оставался устойчивым и стабильно развивался.