Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью RT напомнил, что Россия перед началом спецоперации на Украине предложила Западу обсудить документ о безопасности. Удивительно, что на него западные страны не отреагировали должным образом, считает политик.

«Несомненно, Россия — великая страна. Они не хотели слушать Россию, когда она предупреждала, что у неё есть определённые опасения и видения, ставящие под угрозу её положение. Они отказывались вести диалог по этому поводу. Следует напомнить, что перед началом военной операции Россия предоставила Западу документ, касающийся её безопасности, и удивительно, что никто на него не отреагировал», — сказал Додик.

Он охарактеризовал такое поведение как «обыкновенное высокомерие Запада», который «отвергает любые мнения других и проводит некоторые свои политики, как правило, по причине лоббирования своих интересов».

17 февраля 2022 года, перед началом спецоперации, российское Министерство иностранных дел предупредило, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

Как отмечали в Кремле, попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и Соединёнными Штатами были безуспешными.