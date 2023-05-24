Президент Республики Сербской: Запад не отреагировал на предложения России перед СВО
- Legion-Media
«Несомненно, Россия — великая страна. Они не хотели слушать Россию, когда она предупреждала, что у неё есть определённые опасения и видения, ставящие под угрозу её положение. Они отказывались вести диалог по этому поводу. Следует напомнить, что перед началом военной операции Россия предоставила Западу документ, касающийся её безопасности, и удивительно, что никто на него не отреагировал», — сказал Додик.
Он охарактеризовал такое поведение как «обыкновенное высокомерие Запада», который «отвергает любые мнения других и проводит некоторые свои политики, как правило, по причине лоббирования своих интересов».
17 февраля 2022 года, перед началом спецоперации, российское Министерство иностранных дел предупредило, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.
Как отмечали в Кремле, попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и Соединёнными Штатами были безуспешными.