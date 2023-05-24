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Президент Республики Сербской: Запад не отреагировал на предложения России перед СВО

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью RT напомнил, что Россия перед началом спецоперации на Украине предложила Западу обсудить документ о безопасности. Удивительно, что на него западные страны не отреагировали должным образом, считает политик.
Президент Республики Сербской: Запад не отреагировал на предложения России перед СВО
  • Legion-Media

«Несомненно, Россия — великая страна. Они не хотели слушать Россию, когда она предупреждала, что у неё есть определённые опасения и видения, ставящие под угрозу её положение. Они отказывались вести диалог по этому поводу. Следует напомнить, что перед началом военной операции Россия предоставила Западу документ, касающийся её безопасности, и удивительно, что никто на него не отреагировал», — сказал Додик.

Он охарактеризовал такое поведение как «обыкновенное высокомерие Запада», который «отвергает любые мнения других и проводит некоторые свои политики, как правило, по причине лоббирования своих интересов».

17 февраля 2022 года, перед началом спецоперации, российское Министерство иностранных дел предупредило, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

Как отмечали в Кремле, попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и Соединёнными Штатами были безуспешными.

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