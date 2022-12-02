Песков: Путин открыт для диалога с США, но попытки переговоров с НАТО были безуспешными

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Президент России Владимир Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, однако попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и Соединёнными Штатами были безуспешными.
Песков: Путин открыт для диалога с США, но попытки переговоров с НАТО были безуспешными
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Именно президент Российской Федерации ещё до начала специальной военной операции инициировал, вернее, попытался инициировать переговоры на основе подготовленных нами проектов текста и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ. Вы знаете, что взаимности эта инициатива не получила», — напомнил он.

17 февраля российское Министерство иностранных дел предупредило, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

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