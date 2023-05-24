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Президент Республики Сербской заявил о недоверии страны к НАТО

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью RT заявил о недоверии страны к НАТО.
Президент Республики Сербской заявил о недоверии страны к НАТО
  • Gettyimages.ru

«Наша позиция и наше мнение по НАТО не должны подвергаться сомнению. Для нас НАТО — это тот, кто бомбил этот народ. Он (альянс. — RT) дважды бросал на нас бомбы, убивал детей и оправдывал это как «сопутствующий ущерб». Операции, в которых были убиты дети, носили у них рабочее название «Милосердный ангел». Конечно, мы полны негодования по поводу всего этого», — отметил он.

Додик подчеркнул, что сербы не хотят быть частью альянса, который 20—30 лет назад дважды бомбил их: один раз — Республику Сербскую, второй раз — Сербию.

«В этом отношении мы не можем доверять им. С другой стороны, нужно учитывать реальность, что они являются геополитическим фактором, военной силой», — заключил он.

Ранее Додик напомнил, что Россия перед началом спецоперации на Украине предложила Западу обсудить документ о безопасности.

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