Президент Республики Сербской: идеология фашизма стала инструментом Запада в борьбе с Россией

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Запад культивирует идеологию фашизма для борьбы против России.

При этом он назвал возрождение нацизма и фашизма в Европе, особенно на Украине, «крупным вызовом глобальной безопасности».

«Эта идеология зла, вызвавшая Вторую мировую войну, молчаливо воспринимается Западом как инструмент борьбы с Россией», — приводит слова президента Республики Сербской ТАСС.

Ранее Додик заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию.

Также он назвал спецоперацию на Украине конфликтом Запада и России.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил президента Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине.