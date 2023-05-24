Президент Республики Сербской: идеология фашизма стала инструментом Запада в борьбе с Россией
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При этом он назвал возрождение нацизма и фашизма в Европе, особенно на Украине, «крупным вызовом глобальной безопасности».
«Эта идеология зла, вызвавшая Вторую мировую войну, молчаливо воспринимается Западом как инструмент борьбы с Россией», — приводит слова президента Республики Сербской ТАСС.
Ранее Додик заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию.
Также он назвал спецоперацию на Украине конфликтом Запада и России.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил президента Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине.