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Президент Республики Сербской Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию

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Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия упорно боролась за рамки безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине.
Президент Республики Сербской Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
  • AP

Такое заявление, как сообщает РИА Новости, он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Додика, Москва пыталась «раньше обеспечить гарантии», однако была вынуждена начать СВО.

Также президент Республики Сербской заявил, что от него требовали ввести санкции против России.

«Но мы решили, что просто напросто не будем частью этой истерики, которая создаётся», — сказал Додик.

Ранее Милорад Додик заявил, что СВО на Украине — это конфликт Запада и России.

Также он высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский действует по указке извне.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине.

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