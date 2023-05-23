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Президент Республики Сербской Додик заявил, что Зеленский действует по указке извне

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский действует по указке извне.
Президент Республики Сербской Додик заявил, что Зеленский действует по указке извне
  • Gettyimages.ru

Об этом Додик сказал в интервью телеканалу ATV.

Додик подчеркнул, что украинский конфликт должен закончиться как можно скорее.

«Но несомненно, что у Владимира Зеленского нет никакого авторитета, его политика такова, как ему скажут», — сказал он.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США поставили Зеленскому ультиматум — идти в контрнаступление или начать переговоры с Россией.

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