Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский действует по указке извне.

Об этом Додик сказал в интервью телеканалу ATV.

Додик подчеркнул, что украинский конфликт должен закончиться как можно скорее.

«Но несомненно, что у Владимира Зеленского нет никакого авторитета, его политика такова, как ему скажут», — сказал он.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США поставили Зеленскому ультиматум — идти в контрнаступление или начать переговоры с Россией.