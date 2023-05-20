Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США поставили Зеленскому ультиматум

Соединённые Штаты поставили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум — идти в контрнаступление или начать переговоры с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции», — приводит РИА Новости слова Макгрегора в ходе выступления на его канале в YouTube.

Макгрегор добавил, что продолжение военного конфликта приведёт к ухудшению ситуации для Украины и НАТО из-за господствующего положения России в этом регионе.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина является главным проигравшим в результате конфликта вокруг страны, Киев должен пойти на переговоры.

Также китайская газета Global Times сообщила, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.