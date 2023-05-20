GT: Запад готовится к переговорам, осознавая, что Украина не добьётся победы

Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, заявили в китайской газете Global Times.

При этом, по мнению издания, страны Запада одновременно готовят Киев к наступлению.

«Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление», — говорится в статье.

Также авторы публикации назвали данный конфликт «войной на истощение» и отметили, что закончится он за столом переговоров.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил об «ужасной цене» возможного контрнаступления ВСУ.

Также политолог Марк Кац рассказал, что Киев готовит Запад к провалу контрнаступления, занижая его значимость.