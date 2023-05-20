Американский экономист Сакс назвал Украину главным проигравшим и выступил за переговоры

Украина является главным проигравшим в результате украинского конфликта, Киев должен пойти на переговоры, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

«Украина, безусловно, сейчас оказывается главным проигравшим», — сказал Сакс в интервью порталу Myśl Polska.

Он отметил, что Киев должен добиваться заключения мира путём переговоров.

По его словам, мирный план президента Украины Владимира Зеленского не является настоящим и служит пропагандистским целям.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил об «ужасной цене» возможного контрнаступления ВСУ.

Также политолог Марк Кац рассказал, что Киев готовит Запад к провалу контрнаступления, занижая его значимость.