Американский экономист Сакс назвал Украину главным проигравшим и выступил за переговоры
- РИА Новости
«Украина, безусловно, сейчас оказывается главным проигравшим», — сказал Сакс в интервью порталу Myśl Polska.
Он отметил, что Киев должен добиваться заключения мира путём переговоров.
По его словам, мирный план президента Украины Владимира Зеленского не является настоящим и служит пропагандистским целям.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил об «ужасной цене» возможного контрнаступления ВСУ.
Также политолог Марк Кац рассказал, что Киев готовит Запад к провалу контрнаступления, занижая его значимость.