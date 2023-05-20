Подполковник ВС США Дэвис: Зеленского ждёт та же катастрофа на фронте, что и Гитлера
- AP
Он напомнил, что союзники по антигитлеровской коалиции в декабре 1944 года закрепились на востоке Франции и в Бельгии.
В это время немецкие войска начали внезапное крупномасштабное контрнаступление, чтобы прекратить продвижение сил союзников.
«После первоначального успеха гитлеровские войска были измотаны огромными силами союзников и неустанной способностью их промышленности вести войну», — пишет Дэвис.
Он допустил, что ВСУ в настоящее время находятся «на пороге наступления» при аналогичных обстоятельствах и почти с той же целью.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил что Украина является главным проигравшим в результате конфликта вокруг страны, Киев должен пойти на переговоры.
Также китайская газета Global Times сообщила, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.