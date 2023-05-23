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Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине

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Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине.
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине
  • РИА Новости

«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Путин добавил, что только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

В Республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне, сказал российский президент.

Додик высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский действует по указке извне.

Он подчеркнул, что украинский конфликт должен закончиться как можно скорее.

По его словам, власти Республики Сербской стараются сохранить присутствие российской нефтяной компании в стране в условиях ограничительных мер Запада.

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