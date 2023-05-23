Додик заявил, что Республика Сербская дорожит крупнейшим налогоплательщиком из России

Власти Республики Сербской стараются сохранить присутствие российской нефтяной компании в стране в условиях ограничительных мер Запада, заявил президент РС БиГ Милорад Додик.

Он подчеркнул, что компания трудоустраивает около 2 тыс. человек.

«Это для нас огромные цифры, мы должны заботиться об этих людях. Кому-то на Западе не нравится, что они успешно работают в сфере нефти и нефтепродуктов, что поделаешь», — цитирует Додика РИА Новости.

Президент не стал упоминать названия компании, но уточнил, что она «платит по 150—200 миллионов» в год. При этом Додик не стал говорить, о какой валюте идёт речь.

«Они — крупнейший одиночный налогоплательщик в Республике Сербской среди иностранных компаний, нет ни одного крупнее», — добавил он.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер ранее заявил, что польская сторона готова прекратить импорт из России пропана-бутана (газ LPG) лишь одновременно со всеми государствами ЕС.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Польша пытается представить Россию ненадёжным поставщиком.