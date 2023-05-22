В кабмине Польши заявили, что откажутся от пропана-бутана из России лишь вместе с ЕС
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Мюллер заявил, что компетенция вводить санкции на отдельные продукты есть у Совета Европейского союза.
По его словам, подобного решения по российскому пропану-бутану не принималось, поэтому запрета на его импорт нет.
«В связи с этим, если дойдёт до решений, касающихся запрета импорта газа LPG, то мы ожидаем, что он будет солидарным в рамках всех стран Европейского союза», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Польша пытается представить Россию ненадёжным поставщиком.
Позже польская компания EuRoPol GAZ подала иск против «Газпрома» на сумму $1,4 млрд.