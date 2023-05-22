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В кабмине Польши заявили, что откажутся от пропана-бутана из России лишь вместе с ЕС

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Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что польская сторона готова прекратить импорт из России пропана-бутана (газ LPG) лишь одновременно со всеми государствами ЕС.
В кабмине Польши заявили, что откажутся от пропана-бутана из России лишь вместе с ЕС
  • Legion-Media

Мюллер заявил, что компетенция вводить санкции на отдельные продукты есть у Совета Европейского союза. 

По его словам, подобного решения по российскому пропану-бутану не принималось, поэтому запрета на его импорт нет.

«В связи с этим, если дойдёт до решений, касающихся запрета импорта газа LPG, то мы ожидаем, что он будет солидарным в рамках всех стран Европейского союза», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Польша пытается представить Россию ненадёжным поставщиком.

Позже польская компания EuRoPol GAZ подала иск против «Газпрома» на сумму $1,4 млрд.

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