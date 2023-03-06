Аналитик Юшков: Польша пытается представить Россию ненадёжным поставщиком

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.

Специалист обратил внимание на то, что Польша сама призывала к остановке поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

«У Orlen был непродолжительный контракт с компанией «Татнефть», который скоро должен был закончиться. В конце февраля «Татнефть» уже просто не могла осуществить доставку, так как она не была согласована. Польша сама призывала остановить поставки по нефтепроводу «Дружба» и записать это в санкционный пакет», — напомнил Юшков.

По его мнению, Польша старается «выжать максимум пользы для себя» из сложившейся ситуации.

«Они пытаются представить Россию ненадёжным поставщиком и получить деньги. Но я думаю, что в итоге, если они дойдут до арбитража, всё будет представлено в качестве форс-мажора. Потому что это независящее от компании обстоятельство», — рассказал эксперт.

Он добавил, что ситуация с газом складывается похожим образом.

«Россия создала новые правила о том, что «Газпром» должен получать оплату только в рублях. Польша, соответственно, отказалась платить в рублях. Поэтому «Газпром» не может поставить газ, так как ему его не оплатили», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.