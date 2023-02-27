«Транснефть» остановила прокачку нефти в Польшу из-за отсутствия оплаты

«Транснефть» в данный момент не осуществляет транспортировку нефти в направлении Польши.

Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Дёмин.

Как передаёт его слова ТАСС, на основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита не были оформлены.

Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания получила от Польши и Германии заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в II квартале.

2 декабря вице-премьер России Александр Новак назвал поведение Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что польский концерн Orlen подал заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн т нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.