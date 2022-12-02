Вице-премьер Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда

Вице-премьер России Александр Новак назвал поведение Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда.

Он прокомментировал информацию о том, что польский концерн Orlen подал заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн т нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.

«Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал он.

Новак не подтвердил и не опроверг информацию о заявке концерна.

О подаче заявки Orlen в «Транснефть» ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов подтвердил наличие у компании заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Белоруссию. Он не уточнил, от кого и на какие объёмы поступили заявки.

15 ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что власти добиваются наложения санкций ЕС на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

28 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша призывает Европейский союз отказаться от поставок российской нефти «как можно скорее».