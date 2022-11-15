МИД Польши: Варшава добивается наложения санкций ЕС на нефть из трубопровода «Дружба»

Власти Польши добиваются наложения санкций ЕС на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил глава МИД республики Збигнев Рау.

Он напомнил, что Польша «обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года».

«Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — цитирует его ТАСС.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что прокачка нефти по повреждённому на территории Польши участку нефтепровода «Дружба» восстановлена.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что Сербия и Венгрия намерены построить ответвление от нефтепровода «Дружба».

Также международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.