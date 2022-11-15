Узнать больше

МИД Польши: Варшава добивается наложения санкций ЕС на нефть из трубопровода «Дружба»

Короткая ссылка
Власти Польши добиваются наложения санкций ЕС на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил глава МИД республики Збигнев Рау.

Он напомнил, что Польша «обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года».

«Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — цитирует его ТАСС.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что прокачка нефти по повреждённому на территории Польши участку нефтепровода «Дружба» восстановлена.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что Сербия и Венгрия намерены построить ответвление от нефтепровода «Дружба».

Также международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить