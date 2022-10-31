Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления нефтепровода «Дружба»

Сербия и Венгрия намерены построить ответвление от нефтепровода «Дружба», заявил в интервью РИА Новости российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Что касается ответвления, сейчас есть договорённость на высшем уровне между президентом (Сербии Александром. — RT) Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном», — заявил он.

Боцан-Харченко отметил, что Сербия и Венгрия проводят самостоятельный курс, рациональный и национально ориентированный.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что прокачка нефти по повреждённому на территории Польши участку нефтепровода «Дружба» восстановлена.