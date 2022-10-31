Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления нефтепровода «Дружба»
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«Что касается ответвления, сейчас есть договорённость на высшем уровне между президентом (Сербии Александром. — RT) Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном», — заявил он.
Боцан-Харченко отметил, что Сербия и Венгрия проводят самостоятельный курс, рациональный и национально ориентированный.
Ранее польский оператор PERN сообщил, что прокачка нефти по повреждённому на территории Польши участку нефтепровода «Дружба» восстановлена.