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Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления нефтепровода «Дружба»

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Сербия и Венгрия намерены построить ответвление от нефтепровода «Дружба», заявил в интервью РИА Новости российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления нефтепровода «Дружба»
  • Gettyimages.ru
  • © Janos Kummer

«Что касается ответвления, сейчас есть договорённость на высшем уровне между президентом (Сербии Александром. — RT) Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном», — заявил он.

Боцан-Харченко отметил, что Сербия и Венгрия проводят самостоятельный курс, рациональный и национально ориентированный.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что прокачка нефти по повреждённому на территории Польши участку нефтепровода «Дружба» восстановлена.

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