Польский PERN сообщил о восстановлении работы повреждённого участка нефтепровода «Дружба»

Польский оператор PERN сообщил, что прокачка нефти по повреждённому на территории Польши участку нефтепровода «Дружба» восстановлена.

«Технические службы PERN восстановили прокачку нефти по повреждённому трубопроводу», — говорится на сайте концерна.

Отмечается, что ведётся расследование причин инцидента.

Ранее PERN сообщил, что не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, который произошёл на одной из двух ниток участка трубопровода.

12 октября в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.