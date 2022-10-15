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Польский PERN сообщил о восстановлении работы повреждённого участка нефтепровода «Дружба»

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Польский оператор PERN сообщил, что прокачка нефти по повреждённому на территории Польши участку нефтепровода «Дружба» восстановлена.
Польский PERN сообщил о восстановлении работы повреждённого участка нефтепровода «Дружба»
  • РИА Новости

«Технические службы PERN восстановили прокачку нефти по повреждённому трубопроводу», — говорится на сайте концерна.

Отмечается, что ведётся расследование причин инцидента.

Ранее PERN сообщил, что не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, который произошёл на одной из двух ниток участка трубопровода.

12 октября в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

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