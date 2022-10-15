Польский PERN сообщил о восстановлении работы повреждённого участка нефтепровода «Дружба»
- РИА Новости
«Технические службы PERN восстановили прокачку нефти по повреждённому трубопроводу», — говорится на сайте концерна.
Отмечается, что ведётся расследование причин инцидента.
Ранее PERN сообщил, что не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, который произошёл на одной из двух ниток участка трубопровода.
12 октября в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.