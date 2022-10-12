Польский оператор нефтепровода «Дружба» не выявил вины третьих лиц в разливе нефти
«После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с повреждённым вчера нефтепроводом, технические службы PERN локализировали место утечки. Из первичных выводов и из способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц», — говорится в сообщении оператора.
Специалисты проводят подробные исследования для определения причины происшествия.
Ранее польский оператор PERN сообщил, что в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за повреждения.