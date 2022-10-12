Польский оператор нефтепровода «Дружба» не выявил вины третьих лиц в разливе нефти

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил, что пока не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, который произошёл на одной из двух ниток участка трубопровода.

«После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с повреждённым вчера нефтепроводом, технические службы PERN локализировали место утечки. Из первичных выводов и из способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц», — говорится в сообщении оператора.

Специалисты проводят подробные исследования для определения причины происшествия.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за повреждения.