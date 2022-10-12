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В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода «Дружба»

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В Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода «Дружба»
  • AFP

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода», — сообщает польский оператор PERN.

Уточняется, что по этому нефтепроводу топливо поступает в Германию.

На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечается в материале.

В немецком городе Брунсбюттеле 28 сентября на неработающей атомной электростанции произошла утечка в ходе промывочных мероприятий на линии сброса.

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