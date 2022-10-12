В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода «Дружба»

В Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

AFP

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода», — сообщает польский оператор PERN. Уточняется, что по этому нефтепроводу топливо поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечается в материале. В немецком городе Брунсбюттеле 28 сентября на неработающей атомной электростанции произошла утечка в ходе промывочных мероприятий на линии сброса.