В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода «Дружба»
- AFP
«Во вторник поздно вечером системы автоматизации PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода», — сообщает польский оператор PERN.
Уточняется, что по этому нефтепроводу топливо поступает в Германию.
На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечается в материале.
В немецком городе Брунсбюттеле 28 сентября на неработающей атомной электростанции произошла утечка в ходе промывочных мероприятий на линии сброса.