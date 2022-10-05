В немецком Брунсбюттеле на неработающей АЭС 28 сентября произошла утечка на линии сброса
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на властей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
«На атомной электростанции Брунсбюттель произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операционной компанией Vattenfall около места утечки зафиксирован низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами.
Данная АЭС не работает с 2007 года.
Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».