военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В немецком Брунсбюттеле на неработающей АЭС 28 сентября произошла утечка на линии сброса

Короткая ссылка
В немецком городе Брунсбюттеле 28 сентября на неработающей атомной электростанции произошла утечка в ходе промывочных мероприятий на линии сброса.
В немецком Брунсбюттеле на неработающей АЭС 28 сентября произошла утечка на линии сброса
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на властей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

«На атомной электростанции Брунсбюттель произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операционной компанией Vattenfall около места утечки зафиксирован низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами.

Данная АЭС не работает с 2007 года.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить