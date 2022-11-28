Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС отказаться от нефти из России «как можно скорее»

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша призывает Европейский союз отказаться от поставок российской нефти «как можно скорее».

По его словам, вопрос отказа от нефти из России является предметом дискуссий в рамках ЕС.

«Мы — как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов —выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.