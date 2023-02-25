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Глава Orlen заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу

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Глава нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек сообщил об остановке поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Польшу.
Глава Orlen заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу
  • РИА Новости

По его словам, Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему Варшава была полностью готова.

«Только 10% сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников», — написал Обайтек в своём Telegram-канале.

Он отметил, что это результат диверсификации, которую Польша проводила последние несколько лет.

20 декабря Orlen заявила о готовности в 2023 году отказаться от контрактов на поставки нефти из России.

3 февраля агентство Bloomberg сообщило, что власти Польши намерены в феврале сократить импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба» более чем в два раза.

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