Глава Orlen заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу

Глава нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек сообщил об остановке поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Польшу.

По его словам, Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему Варшава была полностью готова.

«Только 10% сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников», — написал Обайтек в своём Telegram-канале.

Он отметил, что это результат диверсификации, которую Польша проводила последние несколько лет.

20 декабря Orlen заявила о готовности в 2023 году отказаться от контрактов на поставки нефти из России.

3 февраля агентство Bloomberg сообщило, что власти Польши намерены в феврале сократить импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба» более чем в два раза.