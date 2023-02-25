Глава Orlen заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу
- РИА Новости
По его словам, Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему Варшава была полностью готова.
«Только 10% сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников», — написал Обайтек в своём Telegram-канале.
Он отметил, что это результат диверсификации, которую Польша проводила последние несколько лет.
20 декабря Orlen заявила о готовности в 2023 году отказаться от контрактов на поставки нефти из России.
3 февраля агентство Bloomberg сообщило, что власти Польши намерены в феврале сократить импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба» более чем в два раза.