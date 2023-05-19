Польская компания EuRoPol GAZ подала иск против «Газпрома» на сумму $1,4 млрд
- РИА Новости
Соответствующее заявление сделал в эфире радиостанции RMF24 вице-премьер — министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.
Иск подан в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме.
ТАСС пишет, что, по словам Сасина, EuRoPol GAZ подан иск в отношении российской компании о возмещении около 850 млн злотых (порядка $220 млн) непогашенного долга за транспортировку газа.
Также польская сторона заявила о намерении получить от «Газпрома» примерно $1,2 млрд за «упущенную прибыль» в связи с тем, что в настоящее время не осуществляет транзит газа из России.
Ранее стало известно, что польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Польша пытается представить Россию ненадёжным поставщиком.