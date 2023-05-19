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Польская компания EuRoPol GAZ подала иск против «Газпрома» на сумму $1,4 млрд

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Польская компания EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, подала иск против «Газпрома» на сумму 6 млрд злотых (более $1,4 млрд).
Польская компания EuRoPol GAZ подала иск против «Газпрома» на сумму $1,4 млрд
  • РИА Новости

Соответствующее заявление сделал в эфире радиостанции RMF24 вице-премьер — министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

Иск подан в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме. 

ТАСС пишет, что, по словам Сасина, EuRoPol GAZ подан иск в отношении российской компании о возмещении около 850 млн злотых (порядка $220 млн) непогашенного долга за транспортировку газа.

Также польская сторона заявила о намерении получить от «Газпрома» примерно $1,2 млрд за «упущенную прибыль» в связи с тем, что в настоящее время не осуществляет транзит газа из России.

Ранее стало известно, что польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Польша пытается представить Россию ненадёжным поставщиком.

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