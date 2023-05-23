«Они не хотят мира, они хотят войны»: Медведев в интервью RT указал на попытки Запада ущемить Россию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что западные государства всячески пытаются ущемить Россию и нацелены на конфронтацию, а не на сотрудничество. Конечная цель политики США — разрушение РФ или как минимум её сдерживание, отметил Медведев. В то же время он подчеркнул, что Москва не позволит этого сделать. Медведев также считает, что Соединённые Штаты обязаны выделить средства на восстановление населённых пунктов Донбасса, разрушенных киевским режимом при поддержке Вашингтона.

— Дмитрий Анатольевич, на протяжении многих лет вы в качестве президента и премьер-министра России пытались договориться со своими западными коллегами. Сегодня, оглядываясь назад, можете ли вы назвать это время потраченным впустую, а все усилия — напрасными?

— Вы абсолютно правы, это даром потраченное время и усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя, — жалкие, ничтожные люди.

— А можете пояснить, почему вы так считаете?

— Что тут пояснять?

Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну.

Вот поэтому такая характеристика. Словами Паниковского, если я правильно помню.

— То есть надежды нет?

— Пока нет: не с кем разговаривать.

— Как вы считаете, насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса? И думаете ли вы, что НАТО серьёзно относится к такому сценарию развития событий?

— Начну со второй части вашего вопроса. НАТО несерьёзно относится к этому сценарию — иначе бы НАТО не поставляло такое опасное оружие украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда. Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти по совершенно непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе.

— Точка невозврата уже пройдена?

— Её никто не знает. И вот в этом основная опасность. Потому что, как только они что-то поставят, потом говорят: «А вот ещё вот это поставьте». Дальнобойные ракеты или, там, самолёты вот теперь. И, типа, всё будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся, но только будут использоваться всё более и более серьёзные виды поражающих средств. Вот, собственно, и всё развитие.

— Как вы считаете, что является конечной целью для США в рамках конфликта на Украине?

— Разрушение Российской Федерации. Как минимум ограничение, сдерживание Российской Федерации. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны.

— Получится?

— Нет. Мы не дадим.

— Считаете ли вы, что США должны компенсировать России ущерб за подрыв «Северного потока»?

— И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артёмовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги.

— А «Северный поток»?

— Тоже пусть возмещают. Хотя там ещё можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают, хотя их аргументы выглядят довольно несерьёзно.

— Дмитрий Анатольевич, вы открыто приветствуете использование пиратского контента западного производства в Российской Федерации. Считаете ли вы, что сегодня нужно каким-то образом привести в соответствие российское законодательство?

— Вы имеете в виду отменить российское законодательство, которое покоится на Бернской и Женевской конвенциях об интеллектуальной собственности, и массу других вопросов? Вы знаете, насчёт корректировки законодательства я говорить не буду: я всё-таки юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента в условиях, когда нас обложили со всех сторон, — абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно.