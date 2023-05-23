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«Они не хотят мира, они хотят войны»: Медведев в интервью RT указал на попытки Запада ущемить Россию

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Мария Финошина
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что западные государства всячески пытаются ущемить Россию и нацелены на конфронтацию, а не на сотрудничество. Конечная цель политики США — разрушение РФ или как минимум её сдерживание, отметил Медведев. В то же время он подчеркнул, что Москва не позволит этого сделать. Медведев также считает, что Соединённые Штаты обязаны выделить средства на восстановление населённых пунктов Донбасса, разрушенных киевским режимом при поддержке Вашингтона.
«Они не хотят мира, они хотят войны»: Медведев в интервью RT указал на попытки Запада ущемить Россию
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

— Дмитрий Анатольевич, на протяжении многих лет вы в качестве президента и премьер-министра России пытались договориться со своими западными коллегами. Сегодня, оглядываясь назад, можете ли вы назвать это время потраченным впустую, а все усилия — напрасными?

— Вы абсолютно правы, это даром потраченное время и усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя, — жалкие, ничтожные люди.

— А можете пояснить, почему вы так считаете?

— Что тут пояснять?

Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну.

Вот поэтому такая характеристика. Словами Паниковского, если я правильно помню.

— То есть надежды нет?

— Пока нет: не с кем разговаривать.

— Как вы считаете, насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса? И думаете ли вы, что НАТО серьёзно относится к такому сценарию развития событий?

— Начну со второй части вашего вопроса. НАТО несерьёзно относится к этому сценарию — иначе бы НАТО не поставляло такое опасное оружие украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда. Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти по совершенно непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе.

— Точка невозврата уже пройдена?

— Её никто не знает. И вот в этом основная опасность. Потому что, как только они что-то поставят, потом говорят: «А вот ещё вот это поставьте». Дальнобойные ракеты или, там, самолёты вот теперь. И, типа, всё будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся, но только будут использоваться всё более и более серьёзные виды поражающих средств. Вот, собственно, и всё развитие.

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— Как вы считаете, что является конечной целью для США в рамках конфликта на Украине?

— Разрушение Российской Федерации. Как минимум ограничение, сдерживание Российской Федерации. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны.

— Получится?

— Нет. Мы не дадим.

— Считаете ли вы, что США должны компенсировать России ущерб за подрыв «Северного потока»?

— И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артёмовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги.

— А «Северный поток»?

— Тоже пусть возмещают. Хотя там ещё можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают, хотя их аргументы выглядят довольно несерьёзно.

— Дмитрий Анатольевич, вы открыто приветствуете использование пиратского контента западного производства в Российской Федерации. Считаете ли вы, что сегодня нужно каким-то образом привести в соответствие российское законодательство?

— Вы имеете в виду отменить российское законодательство, которое покоится на Бернской и Женевской конвенциях об интеллектуальной собственности, и массу других вопросов? Вы знаете, насчёт корректировки законодательства я говорить не буду: я всё-таки юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента в условиях, когда нас обложили со всех сторон, — абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно.

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