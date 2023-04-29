Угроза стабильности: Шойгу заявил об ответственности США и НАТО за ситуацию с терроризмом в Центральной Азии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность на США и страны НАТО за террористическую активность в Центральной Азии. По его словам, существует вероятность проникновения в регион бандформирований экстремистских организаций, включая ИГ* и «Аль-Каиду»**. Боевики могут вторгнуться из Афганистана, где натовские войска находились с 2001 по 2021 годы. Кроме того, Москва видит опасность в стремлении Вашингтона восстановить военное присутствие в Центральной Азии. По словам экспертов, США заинтересованы в дестабилизации региона для сдерживания России и Китая.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстановка в Центрально-Азиатском регионе имеет предпосылки к дальнейшему обострению. Эту информацию глава военного ведомства озвучил на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели. По словам Шойгу, главная угроза исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок — боевики этих организаций активизировали действия в соседних республиках по пропаганде своих идей.

«Возрастает вероятность проникновения бандгрупп различных международных террористических организаций, таких как ИГИЛ*, «Аль-Каида»**, Исламское движение Узбекистана*** и «Исламское движение Восточного Туркестана»****», — сказал Шойгу.

Данная тенденция, как подчеркнул министр обороны РФ, требует от участников ШОС «чёткой координации», наращивания усилий по борьбе с опасными противозаконными явлениями и выработке мер по стабилизации ситуации. По этой причине, как отметил глава Минобороны РФ, тема Афганистана должна оставаться на повестке дня Шанхайской организации сотрудничества.

Главы Минобороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели

© Минобороны РФ

Наибольшую ответственность за сложившуюся обстановку в Афганистане несут страны НАТО, которые в течение 20 лет выполняли боевые задачи в Афганистане, а потом поспешно покинули республику, заявил Шойгу.

По словам министра обороны, именно страны НАТО должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана. Но вместо этого США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются «восстановить своё военное присутствие в Центральной Азии».

«Расцениваем просьбы (альянса. — RT) к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», — заявил Шойгу.

«Углубление отношений»

Как отметил министр обороны России, для противодействия текущим угрозам страны ШОС должны углублять военное сотрудничество. Со своей стороны, Москва повышает боеготовность военных баз ВС РФ в Киргизии и Таджикистане, «а также других сил реагирования на возможные вызовы».

Напомним, в настоящее время в Киргизии развёрнута объединённая российская военная авиабаза «Кант», в состав авиакрыла которой входят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ.

Структурно «Кант» входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. База является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания и выполняет задачи по обеспечению безопасности государств — участников ОДКБ.

«Лётчики базы ежегодно принимают участие в различных международных учениях контртеррористической направленности, неизменно подтверждая на них высокий уровень профессиональной подготовки», — говорится в материалах Минобороны РФ.

С целью поддержания безопасности в Таджикистане развёрнута 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база. Она дислоцирована в двух городах — Душанбе и Бохтаре (Курган-Тюбе) и насчитывает свыше 6 тыс. военнослужащих. В состав базы входят авиагруппа, мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, зенитные, ракетные и другие подразделения. Боевая подготовка военнослужащих осуществляется на полигонах Ляур и Самбули. За последние годы база пополнилась ЗРК С-300ПС, бронемашинами БМП-2М и модернизированными танками Т-72Б3М.

Как заявил в беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, укрепляя боеготовность военных баз в Центральной Азии, Москва стремится к тому, чтобы они смогли эффективно противостоять различным формам террористической активности.

«Военное присутствие крайне необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей Центральной Азии и защиты самой России путём пресечения трансграничной преступности и терроризма», — сказал Егорченков.

БТР 201-й базы в Таджикистане

© Минобороны РФ

По словам эксперта, в результате 20-летнего пребывания США и их союзников в Афганистане обстановка в Центральной Азии только ухудшилась.

«Вашингтон обещал побороть терроризм, наркотрафик, стабилизировать внутреннюю ситуацию в Афганистане, но ничего из этого не выполнил. Впрочем, в России и не ожидали, что военное присутствие США и последующий поспешный уход в 2021 году принесут реальные положительные результаты. Я думаю, что Москва всегда рассчитывала на свои силы и на добрые отношения с партнёрами в регионе», — сказал Егорченков.

В комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк допустил, что по вопросам в сфере борьбы с терроризмом Москва может получить серьёзную поддержку Пекина.

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Напомним, 21 марта в ходе визит Си Цзиньпина в Москву было принято Совместное заявление «об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». В документе зафиксированы, в том числе, планы по совместной борьбе с терроризмом и «Исламским движением Восточного Туркестана», которое поддерживает связи с «Аль-Каидой» и ИГ. По данным властей КНР, именно «Исламское движение Восточного Туркестана» стоит за терактами, совершёнными на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в 2014 году.

«Китай решительно настроен на выкорчёвывание терроризма в регионе, и здесь его интересы совпадают с российскими. В Пекине осознают, что американцы оставили, мягко говоря, очень неоднозначное наследие в Афганистане. После бегства США наши государства вступили в контакт с новым руководством страны и, как я понимаю, намерены помогать другим странам пресекать террористическую активность в Центральной Азии», — отметил Батюк.

«Важные рычаги»

В беседе с RT проректор по международным связям ГАУГН, главный редактор издания «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин заявил, что, помимо терроризма, обстановку в Центральной Азии способна расшатать нынешняя политика Вашингтона, который пытается усилить своё влияние в регионе и ослабить связи его стран с Россией и Китаем.

«Текущая стратегия США заключается в сдерживании России и Китая. С этой целью в интересах Вашингтона раскачать, дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. Как думают американцы, таким образом они смогут оттягивать ресурсы и внимание наших стран от решения актуальных международных проблем», — говорит Сутырин.

Американские войска в Афганистане

© AP Photo/Noor Khan

Свидетельством возрастающей активности американской дипломатии на центрально-азиатском направлении является турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам региона, которое состоялось в конце февраля — начале марта, считают эксперты. При этом, с точки зрения Вашингтона, все региональные вопросы могут решаться в партнёрстве с Соединёнными Штатами в формате С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан + США).

Наряду с этим, по данным российской стороны, американские власти оказывают давление на страны региона из-за того, что они не присоединились к санкциям против РФ. Кроме того, Вашингтон продолжает использовать размещённые там свои биолаборатории.

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«На мой взгляд, Вашингтон рассчитывает, что военное присутствие в Центральной Азии позволит ему активнее развивать биолаборатории, которые и так финансируются по линии Пентагона», — рассуждает Сутырин.

Как считает Дмитрий Егорченков, ещё одна задача США заключается в том, чтобы, по возможности, развернуть в регионе объекты своей военной инфраструктуры. Такие попытки неоднократно предпринимались Вашингтоном до ухода из Афганистана и после эвакуации из республики. В свою очередь, в Москве считают неприемлемыми любые формы американского военного присутствия в Центральной Азии.

«Уход из Афганистана лишил США важных рычагов контроля за этим макрорегионом. На мой взгляд, американцы действительно хотят закрепиться в Центральной Азии. Это отвечает их интересам и устремлениям. Не знаю, какое решение примут власти этих стран, но стоит понимать, что размещение американских войск не улучшит ситуацию с безопасностью», — отметил Егорченков.

Владимир Батюк, со своей стороны, сомневается, что пункты базирования ВС США появятся в Центральной Азии. По мнению эксперта, Россия сохраняет за собой статус гаранта военной помощи в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Такой же точки зрения придерживается и Вячеслав Сутырин. Как полагает эксперт, механизмы ОДКБ могут эффективно применяться для купирования террористических угроз.

«Россия заинтересована в стабильной Центральной Азии и реально готова помогать странам, которые входят в ОДКБ», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.

*** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**** «Исламское движение Восточного Туркестана» — экстремистская группировка, внесённая Советом Безопасности ООН в санкционный список как имеющая связи с «Аль-Каидой» и ИГ.