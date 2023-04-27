«Реалии сложного общества»: спецпредставитель президента РФ по Афганистану — о последствиях Апрельской революции

45 лет назад в результате Апрельской революции в Афганистане пришла к власти Народно-демократическая партия. Авторитарный режим Мухаммеда Дауда пал, однако начатые новой властью левые реформы вызвали неприятие у части населения страны и спровоцировали гражданскую войну, в которую в дальнейшем был втянут Советский Союз. Власти США, стремясь ослабить СССР, начали поддерживать действовавших в Афганистане радикальных исламистов. Сложившиеся на этом фоне противоречия не разрешены до сих пор. Прямое американское вмешательство в афганский конфликт, продолжавшееся с 2001 по 2021 год, только усложнило ситуацию в этой центральноазиатской стране. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью RT рассказал об истории афганского конфликта и о перспективах его урегулирования.

— Гражданская война в Афганистане — один из наиболее длительных конфликтов современности. Какие внутренние противоречия в этой стране стали предпосылками для начала боевых действий?

— Противоречия были заложены ещё в 1960-е годы, когда король Захир-шах начал модернизировать Афганистан в экономическом и социальном плане. На этом этапе в стране возникли противоречия, как говорят марксисты, между производительными силами и обществом. Дело в том, что экономика начала развиваться, но Афганистан оставался во многом полуфеодальным, трайбалистским (трайбализм — племенная обособленность. — RT) государством, которому трудно было переварить реформы. Но это только одна сторона проблемы. Такие процессы никогда не бывают линейными. С другой стороны, в Афганистане подросло поколение молодёжи, которое требовало больше прогресса и свобод.

Свою роль в этом процессе играли молодые афганские офицеры, в большинстве своём обучавшиеся в Советском Союзе и видевшие разницу между жизнью в других странах и в Афганистане. Им захотелось как можно скорее изменить жизнь у себя дома. Но параллельно набирали силу и исламисты, противодействовавшие левацким организациям. Это спровоцировало возникновение движения моджахедов.

Революция 1978 года в Афганистане

AP

— Какие конкретно события послужили отправной точкой для начала гражданской войны? Какую роль в этом процессе сыграла революция 27 апреля 1978 года?

— Власть в Афганистане в 1978 году захватили ориентированные на социальные трансформации офицеры, которые ранее, в 1973-м, помогли возглавить страну Дауд-хану, но затем оказались недовольны проводимой им политикой. Левацкие настроения представителей новой власти и их действия по «социализации» государственной жизни в Афганистане вызвали сильное недовольство у исламистов, которые рассматривали реформаторов как коммунистов, хотя те таковыми не являлись.

Дальше заработало клише: «Раз коммунист — значит, безбожник». Это послужило идеологической базой для развёртывания гражданской войны. Реальной же основой для начала активных боевых действий была поддержка Западом моджахедских движений, желавших свергнуть дружественный Москве режим.

— Почему ситуацию в Афганистане не удалось стабилизировать и Советскому Союзу пришлось вводить войска на территорию республики?

— Потому что очень неуклюже и размашисто действовали руководители Народно-демократической партии Афганистана, находившейся в состоянии раскола и внутрипартийной борьбы. Они увлеклись чисто левацкими действиями и не учли специфику собственного общества. Нужно было понимать, что одно дело — офицеры, которые видели СССР и другие страны, а совсем другое — основная масса военнослужащих афганских вооружённых сил, которые были выходцами из кишлаков, деревень, сельской местности. Они были очень религиозны и податливы к пропаганде. Такая армия была не в состоянии эффективно подавлять моджахедскую вооружённую оппозицию. Афганскому руководству пришлось неоднократно обращаться к властям СССР с просьбой ввести войска. В итоге в декабре 1979 года так и произошло.

— Как можно оценить влияние советского контингента на внутриполитическую ситуацию в Афганистане? Чего ему удалось достичь?

— Влияние советского контингента было разным на различных этапах его пребывания в Афганистане. В первые годы советское вмешательство стабилизировало ситуацию. Однако американцы мобилизовали своих единомышленников среди антисоветских сил на международной арене, в том числе арабские монархии, после чего нарастили помощь афганской вооружённой оппозиции — моджахедам.

Советские войска в Афганистане, 1988 год

Gettyimages.ru

© Robert Nickelsberg

— По какой причине советские войска покинули Афганистан? И почему у историков и политологов до сих пор нет единой точки зрения относительно того, что это было: поражение или победа?

— Это не было ни победой, ни поражением. В середине 1980-х годов в Советском Союзе происходила горбачёвская перестройка. Расцвели романтические представления о том, что мы сможем договориться с Западом, произойдёт конвергенция — и все заживут счастливо. Такие настроения в совокупности с тем, что СССР надорвался в ходе гонки вооружений и столкнулся с нехваткой ресурсов, вынудили советское руководство пожертвовать Афганистаном.

Жители города Кундуз прощаются с советскими воинами-интернационалистами

РИА Новости

© Александр Гращенков

— Как можно охарактеризовать ситуацию в Афганистане после ухода советских войск? Почему она сложилась именно таким образом?

— Она сначала сложилась благополучно. Гораздо благополучнее, чем можно было себе представить. Существовавший в Афганистане во время присутствия советского контингента режим сохранился после вывода войск СССР ещё почти на три года и в одиночку боролся с многочисленными бандформированиями моджахедов. Если бы на последнем этапе его существования Советский Союз не прекратил поставки горюче-смазочных материалов, он бы мог простоять ещё долго.

Афганские военнослужащие в 1992 году

AP

© Liu Heung Shing

— Чем было вызвано американское вторжение в Афганистан? Как можно оценить деятельность западного контингента в стране?

— Формально это была реакция на теракты 11 сентября в Нью-Йорке. Им было нужно срочно кого-нибудь наказать и продемонстрировать, что это США — хозяева мира и с ними так поступать нельзя. При этом был проигнорирован тот факт, что среди участников теракта в Нью-Йорке не было ни одного гражданина Афганистана.

В дальнейшем американцы во многом повторили ошибки Советского Союза и умудрились наделать кучу собственных. При КПСС существовало представление, что социализм расширяется и Афганистан — это ещё один из его форпостов, поэтому оказывалась поддержка всем социальным экспериментам правящей партии. Американцы, по сути, пошли тем же путём, только вместо социализма они начали строить демократию, не принимая во внимание реалии сложного общества в Афганистане.

Американские военные в Афганистане в 2002 году

AP

© Brennan Linsley

— Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась в Афганистане сегодня?

— Если мы говорим о социально-экономическом положении, то сегодня ситуация там удручающая. Что же касается военно-политического аспекта, то у нынешних талибских* властей нет серьёзного военного соперника, который может бросить им вызов. Тем не менее сложившаяся ситуация не будет сохраняться вечно, потому что против правящего режима работает деградирующее социально-экономическое положение. В будущем может проявиться усыхание общественной и социальной поддержки власти.

Американцы готовятся покинуть Афганистан в 2021 году

AFP

© Wakil KOHSAR

— Каким вы видите будущее Афганистана? От каких факторов оно зависит?

— Будущее Афганистана через год и через десять лет — это две совершенно разные темы. Пока у меня нет никакого оптимизма относительно будущего этой страны. Главный фактор — это социально-экономическое положение. Мы (Россия. — RT), как региональное государство в широком смысле этого слова, не заинтересованы в дестабилизации Афганистана, так как прекрасно понимаем: в этом случае вновь появится опорная база мирового терроризма в лице ИГ**. Поэтому региональные государства — Россия, Китай, Иран, Пакистан, Индия и страны Центральной Азии — должны действовать совместно, чтобы не допустить развития событий по негативному сценарию.

Также нужно заставить весь коллективный Запад и, в частности, США заплатить за собственные ошибки в Афганистане социально-экономической помощью, которая позволит выправить сложившуюся ситуацию.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.