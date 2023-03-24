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Песков — о ситуации с Казахстаном: Россия знает о давлении Запада на неприсоединившихся к санкциям

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Казахстан с 1 апреля намерен снижать риски вторичных санкций и будет отслеживать импорт товаров в страну для их дальнейшего реэкпорта.
Песков — о ситуации с Казахстаном: Россия знает о давлении Запада на неприсоединившихся к санкциям
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с США оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям, которые введены в адрес нашей страны», — сказал Песков.

Он отметил, что данный вопрос «требует особого внимания» как со стороны России, так и со стороны стран, на которые оказывают давление.

«Мы продолжаем с нашими партнёрами тесные контакты для того, чтобы минимизировать риски», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «Россия и Казахстан — это союзники, это большие друзья». 

«Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли возможное давление Запада на Казахстан повлиять на отношения республики с Россией.

В начале марта президент России Владимир Путин по телефону обсудил с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым укрепление союзнических отношений двух стран.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о настрое страны на углубление взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.

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