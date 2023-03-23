Мишустин: попытки исключить Россию из мировой экономики через санкции провалились
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Он отметил, что Россия продолжила укреплять сотрудничество с дружественными странами, которые разделяют российские взгляды и ценности.
«Попытки выключить нас из мирового экономического пространства через санкции провалились», — сказал Мишустин.
Также премьер заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар.
По его словам, главной целью западных санкций был российский народ.