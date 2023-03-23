Узнать больше

Мишустин: попытки исключить Россию из мировой экономики через санкции провалились

Короткая ссылка
Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2022 год заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.
Мишустин: попытки исключить Россию из мировой экономики через санкции провалились
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma Press Service

Он отметил, что Россия продолжила укреплять сотрудничество с дружественными странами, которые разделяют российские взгляды и ценности.

«Попытки выключить нас из мирового экономического пространства через санкции провалились», — сказал Мишустин.

Также премьер заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар.

По его словам, главной целью западных санкций был российский народ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить