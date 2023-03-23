Мишустин: попытки исключить Россию из мировой экономики через санкции провалились

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2022 год заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.

Он отметил, что Россия продолжила укреплять сотрудничество с дружественными странами, которые разделяют российские взгляды и ценности.

«Попытки выключить нас из мирового экономического пространства через санкции провалились», — сказал Мишустин.

Также премьер заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар.

По его словам, главной целью западных санкций был российский народ.